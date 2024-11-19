為了找尋 「台版三上悠亞」，之前SWAG大動作公開徵選素人女優。如今一個月的時間過去，從報名的30多人中，挑選出5人將直播進行最終決選。而這5位素人，除了有瞞著公司偷偷來報名的OL，更有1位是準獸醫。

這次本土女優海選，總共吸引30多人報名，當中甚至出現40多歲的熟女。不過從外型、身材、年齡三方面綜合評分，最終選出5人；祭出50萬出道合約，甚至請來有著「AV鬼才監督」稱號的日本謎片導演SAMOARI，準備讓冠軍在台日同時出道。

琪琪獸醫師身份受到導演及評審團高度關注。（圖／SWAG提供）

當中，入圍名單裡的琪琪，更是一名「美女實習獸醫師」，IG擁有1.5萬名粉絲，身份受到導演及評審團高度關注。至於艾悠已經開始接觸本土成人業，還有「暗黑界IU」之稱，連丈夫都曾經是本土男優。而擁有姣好身材和一雙美眸的林思妤，則同樣受到導演青睞。不過另外還有2名入圍決選者，則是白領上班族，根據SWAG發言人Eric表示，因為都是偷偷瞞著公司來報名的，因此還不敢曝光身分。

艾悠有「暗黑界IU」之稱，連丈夫都曾經是本土男優。（圖／SWAG提供）

林思妤擁有姣好身材和一雙美眸，受到導演青睞導演青睞

而評審除了SAMOARI導演、AV達人一劍浣春秋、新一代情色女王陳沂之外，更邀請曾經獲選日本最賣座AV女優TOP6、已經隱退的葵玲奈來台。決賽5人將在20號，針對情境表演、體力考驗及臨場反應等多項考核進行直播，選出台灣AV新秀。

前AV女優葵玲奈將來台擔任特別評審。（圖／SWAG提供）

前AV女優葵玲奈曾獲選為日本最賣座AV女優TOP6。（圖／SWAG提供）