房地產價高，民眾一旦受騙必定損失慘重，永慶房屋發起「誠實房仲，全面反詐」行動，率先業界支持臺北市政府地政局推廣「地籍異動即時通」服務。臺北市政府地政局陳信良局長於15日親自頒發感謝狀予永慶房產集團的地政士王淑鳳、鍾懷毅與陳信志，經由公私部門協力合作，提供申辦地籍異動即時通的便民服務，共同防堵不動產詐騙，保障民眾的財產安全。

公私部門協力防堵不動產詐騙

臺北市政府地政局表示，房產詐騙手法日新月異，持續提高民眾的防詐意識與防範機制，是地政局的目標。因此在8月份聯合業者一同推廣「地籍異動即時通」服務，永慶房屋更是自6月時就率先響應，地政局期盼集合跨界力量，增加地籍異動即時通覆蓋率，減少不動產相關詐騙事件。

永慶房屋推廣「地籍異動即時通」服務，獲臺北市政府地政局局長陳信良(中)頒發感謝狀。(圖/北市地政局提供)

「感謝臺北市政府地政局的肯定，永慶房屋將持續為保障民眾財產安全、公平交易而努力！」永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，只要透過永慶房屋位於雙北市的任一門店，完成不動產交易，就可在簽約時一併申請「地籍異動即時通」，隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。

「地籍異動即時通」針對11個不動產常見的產權移轉（過戶）情形，包含「買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、判決移轉、調解移轉、和解移轉、查封、假扣押、抵押權設定」等。只要完成申請，將來產權若有變動時就會第一時間以簡訊或電子郵件通知，因此長輩也可以將信任的親友設定為聯絡人，共同來把關，若有異常過戶情形就能及時阻止與防範。

公私部門協力合作，提供便民服務，只要透過永慶房屋完成不動產交易，就可在簽約時一併申請「地籍異動即時通」。(圖/永慶房屋提供)

永慶實現不動產防詐互聯網

陳賜傑強調，「先誠實再成交」是永慶房產集團孫慶餘董事長最重視的價值，也是孫董創辦永慶的理念，消費者唯有獲得完整、沒有被隱瞞的資訊，才能獲得公平、安全的買賣。為保障客戶財產安全，永慶不僅要提供誠實、安心的服務，更要發揮我們的核心職能，教育消費者房產相關的知識，讓永慶成為台灣社會及全民房產安全的保護網。

此外，為提醒消費者小心不動產詐騙，永慶房屋在雙北市鄰里社區舉辦一場又一場「預防房產詐騙公益講座」，由永慶房產專家講解常見的5大房產詐騙手法包含「假行情，真低賣」、「假屋主，真詐財」、「假買方，真奪屋」、「假債權，真法拍」與「假中人，真騙錢」。目前永慶預防房產詐騙公益獎座在雙北市已舉辦近500場次，協助逾2萬人正確識詐與阻詐。

相關服務也由永慶房產集團旗下加盟品牌—永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產、永義房屋推廣至全台，為服務客戶財產安全多添一層保障。