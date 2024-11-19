美國總統易位以來，美股大盤最重要指標的標普500指數屢創新高，市場人士看好其強勁勢頭將延續。華爾街策略專家Ed Yardeni指出，川普政府親商的經濟政策，包括鬆綁監管和降低企業稅率，有助於提升企業獲利，進而振興股市，預估標普500指數可望在2030年底達到萬點目標。雖然期間可能出現調整，但Ed Yardeni預期十年內不太會有重大熊市風險。

其他分析師，如Evercore ISI的Julian Emanuel也認為，美股仍處於牛市的早期階段，預計政府減少監管的政策可能帶來進一步增長，標普500指數有機會在2025年達到6,600點的目標。

歷史數據顯示，在過往百年牛市期間，標普500指數平均上漲152%。自 2022年10月低點以來，該指數已上漲65%，未來仍有成長空間。

投資台股，許多人偏好市值型ETF，長期獲利可觀，例如最具代表性的元大台灣50(0050)自2003年發行以來，股價已從36.98元攀升至190元以上。因此，對於看好美股長期投資契機的投資人，不妨優先考慮美股市值型ETF。

目前國內熱門的美股市值型ETF，包括台灣上市的復華標普500成長(00924)、元大標普500(00646)、國泰標普低波高息(00702)、永豐美國500大(00858)，以及海外複委託的先鋒標普500指數(VOO)、安碩標普500指數(IVV)、SPDR標普500指數(SPY)。

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