資深媒體人趙少康日前因動心臟手術，上周才回歸主持政論節目《少康戰情室》，但在今（19）日他透露，周日（17日）再度住進加護病房，因為發現肝臟有內出血情形，他研判，這和自己術後沒有充分休息，就急著主持節目有關。

趙少康今天在臉書發文表示，自己上周三在家中摔了一跤，到了本周日上午，突然腹痛嚴重、越來越沒精神，最後被救護車送去振興醫院，「這還是我一輩子第一次上救護車」。到了當天晚上，以前幫他做過開膽手術的蘇正熙教授來看他，並做超音波檢查，發現肝臟邊角破裂、有內出血情形，「因為術後吃了抗凝血劑」。

趙少康指出，蘇主任怕發生意外，因此在當天深夜把他送進加護病房，以針劑進行治療，到了昨天狀況大幅改善，沒那麼疼痛，今天已穩定下來。他提到，在照了電腦斷層掃描後，由於找不到肝臟動脈出血點，所以認為是靜脈出血，不需要做動脈栓塞手術，只能一面輸血，一面自行吸收腹腔積血。

趙少康研判，深體會內出血原因有三，首先，是血壓太低時不可站立，再來，術後動作要慢，但偏偏自己什麼都快，身體可能一時協調不過來，第三，大手術後要充份休息，而自己休息時間不夠，就急著主持節目，「還是有壓力的」。