健保署今年7月起推動在宅急症照護試辦計畫，截至10月底，已有700多家醫療院所、1000多個醫療團隊參與，服務了700多名病患。其中，96％都能在家完成治療，免於奔波。為幫助病患更安心地接受治療，遠傳捐出100套監測設備，讓醫師及時掌握病情變化，在有需要時，將病患後送醫院。

健保署長石崇良（右3）今出席捐贈儀式。（羅永銘攝）

石崇良出席捐贈儀式時表示，衛福部2018年開始在偏鄉推動遠距醫療，當時偏鄉雖然有衛生所，但不太可能有專科醫師，特別是五官科，如眼科、耳鼻喉科、皮膚科等，民眾卻有需求。雖然不是大病，卻要千里迢迢到大醫院就醫。

透過遠距會診搭配電子內視鏡，偏鄉民眾得以接受專科診療。鄉長告訴石崇良，過去來衛生所的人，都是問：「這裡有醫師嗎？」，現在民眾去問了，則會被護理人員問：「你想看哪一科？」。

人口老化之下，醫療障礙不只局限在偏遠地區。失能的民眾即使住在都會區，也不方便，出一趟門除了救護車，還需要好幾個大漢來扛。住院期間的照顧更是辛苦，因長者生活適應力不好，到醫院住院也不能得到充分休息，加上免疫力差，更有交叉感染的風險。

有鑑於此，健保署7月起推動在宅急症照護試辦計畫，提供住院的替代選項，讓居家醫療病患出現感染症後，在家中、機構中接受照護。石崇良說，目前接受服務的病患已有700多人，照顧天數比去醫院短，肺炎平均6.5天、泌尿道發炎6天、軟組織發炎5天，成果很不錯，僅4～5％的人轉到急診、住院。

石崇良說，在宅急症照護的成功仰賴「鐵三角」，第1，需要照顧團隊到家裡做訪視和照顧；第2，由於不是24小時有醫護人員在旁，需靠設備掌握病情變化；第3，則是需要後送的綠色通道。今日的捐贈儀式中，遠傳宣布捐出百套設備，讓醫療院所無償使用，他相信這將成為這項計畫的一大助力。