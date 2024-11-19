今（19）日是世界廁所日，高雄秀傳紀念醫院腸胃內科主治醫師吳亮寬說，民眾每天的「蹲坑時光」其實藏著健康密碼。可以藉由「布里斯托便便分類表」，自我檢視糞便顏色和形狀，了解腸胃情形。

布里斯托便便形狀分類表（Bristol Stool Chart）是一種用來評估消化系統健康狀況的圖表，此分類法將糞便分為7種類型，每種類型反映出腸道的消化速度和水分吸收情況。如果糞便長期呈現堅果狀硬為便秘，造成因素為飲食中缺乏纖維或水分不足、胃腸蠕動差；糞便呈現糊狀或水狀，可能是由感染、食物不新鮮或腸胃疾病引起胃腸炎或急性腹瀉。

糞便顏色也能反應出腸胃道的情況，某些顏色暗示著潛在問題。褐棕色是健康糞便的標準顏色；黑便除因為攝入黑色食物或飲品（如甘草、藍莓、紅酒），與服用鐵劑或含鉍的藥物（如胃藥）外，須注意是否有上消化道出血（如消化性潰瘍或食道靜脈曲張）；紅便除食用紅色食物（如甜菜、番茄、紅火龍果）外，得注意是否有下消化道出血（大小腸／直腸病灶、痔瘡）；灰白色便則可能是肝臟或膽道問題引發膽道阻塞的徵兆。

吳亮寬也建議民眾，如觀察到排便顏色、型態、頻率異常，並伴隨相關腸胃不適症狀，建議儘早就醫，尋求醫師專業建議。