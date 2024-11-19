為了讓威尼斯金獅獎與奧斯卡得主艾方索柯朗來台，儘管活動已近尾聲，金馬執委會克服萬難，將在金馬獎頒獎典禮結束後的11月24日、25日舉辦「金馬電影大師課」，邀請艾方索柯朗與業界分享他的創作心法，影展也立刻談妥《人類之子》、《地心引力》與《羅馬》3部代表作版權，並加租TITAN影廳，艾方索柯朗亦會出席映後座談。

大導演艾方索柯朗出生於墨西哥，1990年代起在美墨兩地展開編導生涯，既能以公路成長西語電影《你他媽的也是》捕捉人性與慾望的幽微，也能在主流商業IP《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》兼容獨特個人詮釋。

艾方索柯朗執導電影《羅馬》獲得奧斯卡最佳導演。（金馬提供）

艾方索柯朗至今僅有8部電影長片，卻部部引起熱烈迴響，2014年憑《地心引力》成為首位獲得奧斯卡最佳導演的拉丁美洲導演，2018年的《羅馬》勇奪威尼斯影展金獅獎以及奧斯卡最佳外語片、導演、攝影3項大獎，悠遊於商業與藝術兩端。

艾方索柯朗除了有目共睹的編導才華，他還時常身兼製片、剪輯、攝影等多重身份，光個人就擁有4座奧斯卡，包括2座最佳導演、《地心引力》最佳剪輯與《羅馬》最佳攝影，是全方位的電影藝術家。