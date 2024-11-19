台北市新生和平人行天橋19日被公布不具文化資產價值潛力。新工處稍早即派員封鎖天橋路口，警方也派員維護治安；反拆團體下午聚集怒批，市府程序有問題，提報人未收到文資結果，市府竟敢強行封鎖天橋，直言台北市長蔣萬安根本硬幹。

守護和平新生天橋發起人林玟君下午緊急號召民眾抗議表示， 文化局13日來文資會勘，按文資規定提報人後續應收到當天紀錄與決議，市府才可以有後續動作，但市府顯然違反規定，直接無視文化局紀錄還未送到她手上，就直接開拆，並指出這對在地居民來說非常生氣，完全看不到蔣萬安要與民溝通。

國立台北科技大學建築系助理教授陳盈棻表示，對於市府未將民聲聽進去感到非常遺憾，並指出這是她第1次看到提報文資審議，可以在短短1星期半就有所決議，從委員現勘到決定不具文資價值，甚至未將結果送予申請人，質疑程序過程有瑕疵，呼籲蔣萬安做好市長角色，傾聽民意居中協調，而非部分決議就一意孤行。

在地居民、藝術評論人吳牧青批評，天橋的重要性，不是因交通安全理由可阻止的，並強調直到今日之前都沒有對北市局口出惡言，但現在沉重舉起這個標語「文化屠夫蔣萬安」，本來25日上午另有200多位藝文工作者到橋上獻花，但現在也不知道辦不辦的成，並聲淚俱下說明，天橋雖無及時利益，但它是構成這座城市生長最重要的養分，「有天橋才造就今天的我們」，現在沉重拿舉這個標語。