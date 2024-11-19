歌手吳克群的爺爺吳鐘靈驚傳16日腦溢血逝世，享耆壽96歲，直到吳克群在IG發文哀悼，外界才意外發現其顯赫家世，原來吳鐘靈曾是高雄市議長，叱吒高雄政壇多年。今（19）日高雄市議長康裕成也率領議會一級主管前往追悼，感念吳鐘靈一生為人正直，見證高雄市改制直轄市過程，感謝他為地方的付出與貢獻。

吳克群17日在IG限動發文哀悼爺爺吳鐘靈，寫下「爺爺！你是善良偉大正直的人，我會努力，接近⋯⋯」字裡行間流露出不捨這份爺孫情，他也在背景播放瑪麗亞凱莉的歌曲〈Hero〉哀悼爺爺，致敬他剛正不阿的精神。

吳克群的爺爺日前過世。（圖／中時資料照）

吳克群在IG上哀悼爺爺。（圖／吳克群IG）

吳克群經紀人事後向媒體證實，吳克群的爺爺因腦溢血逝世，享耆壽96歲，「爺爺於2年前中風，家人已有心理準備，爺爺走得很安詳。」

歌手吳克群的爺爺吳鐘靈驚傳16日腦溢血逝世，享耆壽96歲，今（19）日高雄市議長康裕成也率領議會一級主管前往追悼。（高市議會提供）

吳克群的爺爺逝世，也意外讓吳克群顯赫的家世曝光！據了解，吳鐘靈曾連任省轄市高雄市議會第5屆至第7屆議員，並當選第7屆副議長及第9屆議長，民國68年7月1日高雄市改制為直轄市後，擔任臨時市議會議長直至民國70年卸任。

高市議長康裕成今與副議長曾俊傑率領祕書長黃錦平、副祕書長余潮駿以及議會一級主管前往靈堂致意；康裕成感慨提到，高雄又失去一位見證城市蛻變進步的老議長，吳鐘靈前議長從議員、副議長、議長，到國大代表，從政經歷豐富，感謝他爲地方及國家的奉獻。

歌手吳克群的爺爺吳鐘靈驚傳16日腦溢血逝世，享耆壽96歲，今（19）日高雄市議長康裕成也率領議會一級主管前往追悼。（高市議會提供）

康裕成進一步說，議會前輩都是地方政治演變中重要的一環，如今高雄的進步，皆是前輩們接力打拚，爲城市、爲家鄉建設貢獻良策，打下紮實基礎，讓市民生活愈來愈好，她心中充滿感謝。

曾俊傑則強調，老議長的氣度風範，為後輩樹立良好典範，令人感佩。他也緬懷吳鐘靈前議長過去發揮所長，為高雄市打拚及付出。