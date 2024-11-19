井琪進一步指出，智慧醫療需要水到渠成，不僅醫療技術和傳輸技術須同步提升，國家也應以宏觀的角度推動政策，與時俱進。遠傳在這方面一直積極配合政府的政策。

她強調，遠傳的遠距診療業務自4G時代便已開展，從IoT數據的上傳開始，始終配合政府政策推進。智慧醫療的發展，除了技術端的努力，還需要醫療機構的支持以及政府的良策，這樣才能造福全民。

遠傳第三季法說會中提到，其醫療營收成長28%，但基期仍然偏低。井琪強調，智慧醫療是一項長期投入的公益事業，但要維持運作，仍需合理的利潤，至少達到損益平衡。

健保署署長石崇良也談到，台灣醫療科技的發展涵蓋四個重要要素。首先是法規，包括資安與隱私保護；其次是技術層面，如達文西手術就是遠距醫療的一個典範，隨著傳輸量不斷增加，技術的重要性更顯突出；第三是服務模式，需從風險最低且需求最高的場合逐步發展；最後則是克服地理及行動障礙，並需要財務支持，包括企業參與和健保制度的支撐。

遠傳響應中央健保署「在宅急症照護試辦計畫」，今日（19日）舉行「全民健康在宅急症照護落地暨公益捐贈記者會」，捐贈100套「5G遠距診療在宅急症照護方案」予中華民國診所協會全國聯合會、台灣社區醫院協會、台灣居家醫療醫學會及台灣在宅醫療學會等四大醫療學協會。井琪表示，希望此次捐贈能夠拋磚引玉，吸引更多企業投入，畢竟許多醫療器材成本高昂，期待各界共同努力。

此外，遠傳的「Health健康+」App也提供掛號預約、虛擬健保卡、線上支付和電子處方籤等功能，實現一站式視訊門診服務。除健保視訊門診外，該App還提供睡眠困擾、心理健康、營養減重、肺部健康及呼吸照護等多元主題的自費專家線上健康諮詢服務，透過數位科技促進全民健康，幫助長者享受智慧樂齡生活。