新北市雙溪區牡丹國小有「山中維也納」之稱，全校宛如一個大家庭，就連畢業的孩子，也常常回校服務。教育部今天舉行「113年教育部友善校園獎頒獎典禮」，牡丹國小名列9所卓越學校之一。

「113年教育部友善校園獎頒獎典禮」今天在淡江大學台北校園舉行，計有9所卓越學校、44名傑出人員（含傑出學輔主管10名、傑出學務人員14名、傑出輔導人員8名、傑出導師10名、傑出行政人員1名及特殊貢獻人員1名）獲獎。

獲卓越獎的牡丹國小友善校園，朝著音樂的7個音階推動政策方案，DO~都是我的好孩子（正向管教、教師研習）、RE~睿智生命有自信（生命教育、人權教育）、MI~迷思釐清性平揚（性平、特殊教育）、FA~發現多元適性力（多元適性、生涯教育）、SO~說出好話做好事（品德教育、服務學習）、LA~拉起三級輔導線（認輔、家暴、性侵性騷性霸凌、自傷藥物防治）、SI~攜手家長共進步（家庭教育），用音樂包容每位學生，創新拔尖扶弱。

新北市立大觀國中以民主方式凝聚校內共識，藉由討論、思辨與反省，建構「活力、希望、成長」的友善校園願景，規畫友善校園執行計畫，活動推展以生活中培養「友善探索客、友善善閱讀者、友善實踐家」為理念，親師與各方資源攜手孕育熱情展現優質品德與生命的大觀少年，展現「友善校園是孩子孕育幸福人生的沃土」精神。

新北市金陵女中秉持校訓「厚生」，豐厚自己與他人的生命，規劃教職員參加學生事務與輔導專業知能研習、高關懷群學生之預防及輔導、加強推動兒少保、家庭暴力及性侵害防治，辦理宣導活動、推動生命教育相關活動，辦理多元的友善校園活動，五合一講座、入班宣導、健身操比賽、球類競賽、校外教學等，為學生打造友善樂學的校園。

此外，特殊貢獻人員獲獎者、國立中央大學學務長林沛練，長期耕耘學生事務，並積極配合政策推動學生事務工作，如擔任導師近40年，深耕學生輔導。

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