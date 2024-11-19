國民黨立委傅崐萁今（19日）在立法院質疑經濟部長郭智輝利用兒子當人頭，轉股到其子郭冠宏投資的公司規避財產申報，經濟部郭智輝辦公室表示，對於委員「以公謀私」的指控深感不解，只能以蘇東坡與佛印的故事回應。

郭智輝辦公室指的蘇東坡與佛印故事，是知名的典故。佛印禪師與蘇東坡兩人是好友，有一次蘇東坡問佛印他像什麼？佛印說像「一尊佛」。接著，蘇東坡卻說佛印在他眼中像「一堆牛糞」，被蘇小妹認為輸了修行，也成為「心理裝甚麼眼見即是甚麼」的哲理典故。

經濟部郭智輝辦公室表示，過去是上市公司經營者，工作近50年後已準備退休，因此提早展開傳承規劃，沒有擔任原公司的董事，過程完全符合法規、可受檢視，擔任投資公司股東是個人財產規劃，也如實向監察院申報。

辦公室說明，郭對此不實指控深感遺憾，賴總統、卓院長邀請擔任公職是人生的意外之旅，而公司接棒傳承的規劃早在此事前就已展開，兩者並不相關。

郭個人並不缺錢、也早已無所求，若只要追求個人生活品質，不必來擔任公職，對於委員「以公謀私」的指控深感不解，只能以蘇東坡與佛印的故事回應。台灣在各個領域都有很多好人才，但總是視公共服務如畏途，正是因為這樣顛倒是非的潑髒水指控過於氾濫，相信這不是社會的主流看法。