近日傳出有3人搭乘台鐵自強號（台東往台北）購買台鐵便當食用後，出現上吐下瀉與發燒症狀，台鐵公司獲報後暫停製供便當的台東餐廳供餐。台鐵表示，台東衛生局昨已赴台東餐廳稽查，未發現食材過期、汙染源或重大異常缺失，提出6項建議改善項目，今已改善完畢，預計明日恢復供餐。

台鐵公司說明，外傳台東餐廳被「勒令停業」並非事實，台鐵重視食品安全衞生，以最嚴謹方式辦理此案。台鐵18日接獲台東衛生局通報，17日有3名搭乘第21次自強號（台東16：25開往台北）的旅客，返家後出現發燒與上吐下瀉症狀，這3名旅客為同家庭。

經查17日台東餐廳共製供1177個便當，包括21次的48份車銷便當，但截至目前台鐵未接獲其他旅客反映身體有不適情形。該3名發生症狀的旅客當天下車後赴醫院急診打針吃藥後即返家休養。台鐵也說，昨中午聯絡旅客欲前往關切慰問，但旅客表示身體仍不舒服婉拒。

台鐵提到，台東衛生局已於昨下午至台東餐廳稽查並採樣帶回化驗，現場並未發現食材過期、汙染源或重大異常缺失，稽查建議改善項目有6項，如烹膳區排油煙未落實清潔、乾貨室台面應整理等，台東餐廳將於今日徹底改善完畢，並再自我檢查確保無虞，明日恢復正常供餐。

台鐵表示，後續將與3名旅客保持聯繫，待其身體恢復健康後再前往慰問，另將密切與衛生局聯繫，確認檢驗結果。