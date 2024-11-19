京站針對回門禮部分祭出單筆消費滿1499元，有機會獲折疊式行李箱拉桿旅行袋。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站2024周年慶登場，以「銀有金有 快樂到手！」為主題，將購物體驗轉為一場驚喜連連的尋寶之旅，20日起至12月16日除了全館6折起、萬件商品3折起等，Q卡友更享高達24％回饋，消費還有機會抽999.9純金磚和日韓旅遊大獎，同時可感受人氣IP「JOGUMAN」及「熊讚絨毛氣偶」的超萌魅力，有望再掀新一波打卡熱潮。

京站周年慶期間，Q卡友消費滿3800元可獲400元商品贈券加100元Qonline贈券，首5日刷指定信用卡買指定化妝品櫃位滿8000元，可額外再享600元現金禮券加化妝品櫃位加碼400元贈券，共計可獲1900元，總回饋高達24％；線上加線下當日全館消費滿3800元，送400元商品贈券加100元Qonline贈券；此外，Q卡友26日至12月4日可用Q點變現金，於全館單筆滿3000元扣30點現抵300元。

京站推「ASICS GEL-KAYANO 14」，推薦價4580元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站推新驊家電的「Dyson Airstrait二合一吹風直髮器HT-01」，推薦價1萬6600元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

Q卡友好康再加碼，只要周年慶期間單日全館消費滿6000元，有機會抽價值14萬7500元「點睛品-黃金金磚」1兩（37.5g）、「日本銀山夜夢幻．樹冰雪怪車五天四夜」、「韓國濟州島五天四夜機加酒」等；京站慶祝12月11日滿15歲，姓名中有「金」及「銀」字的Q卡友參加當天生日派對可獲「獨家金色好禮-京牌爆米花」，限150位。

京站推「IPSA黑金水新客組」，原價1萬1161元、特價5670元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站更標榜自家商品比出國買更划算，首5日提供超過萬件商品最低3折起，買再送200元商品贈券，推薦商品包括「IPSA黑金水新客組」原價1萬1161元、特價5670元；「MAKE UP FOR EVER品牌明星限定組」原價9050元、特價4515元等，值得一提的是，到KIEHL'S或IPSA等化妝品櫃位消費滿8000元，刷指定信用卡疊加全館滿額贈、業種加碼贈券等，最終可賺2100元，回饋率可達26.2％。

韓國人氣IP「JOGUMAN」綠色萌恐龍限時快閃京站。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站小碧潭店引進「港點大師」，開幕好康包括單品5折、88元飲品買1送1等。（京站提供／朱世凱台北傳真）

看好IP療癒商機持續發酵，深受年輕客喜愛的京站25日至12月11日迎來6公尺高「熊讚絨毛氣偶」，打卡有機會拿周邊；另韓國療癒恐龍「JOGUMAN」也現身1樓迎賓，到快閃店買滿1000元可獲氣球。美食選擇多元的京站小碧潭店亦持續引進新店為饕客帶來新鮮感，此次特別加入點爭鮮、大戶屋及港點大師，開幕享有餐點買1送1、單品5折等好康，消費滿1299元還可玩刮刮卡贏得餐券。