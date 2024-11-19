曾頌恩instagram社群平台。（圖／instagram）

中華隊闖進今年世界12強棒球賽四強，19日搭乘大會安排包機，與日本、澳洲一同前往東京，由於商務艙與豪經艙數量有限必須公平分配，因此有7位中華隊選手必須坐經濟艙，依年紀決定座位，曾頌恩以一天差距未能擠上豪華列車，不過曾頌恩上機後發現位子是在逃生門旁邊，對面有空姐，轉發限時動態笑稱「突然又覺得命好像不差。」

曾頌恩的生日是2000年1月8日，僅晚戴培峰的2000年1月7日一天，戴培峰成為最後一位搭豪經艙的球員，曾頌恩哀怨喊自己是經濟艙老將，戴培峰則稱這一切都是命。

上機後曾頌恩似乎改觀了，因為他坐逃生口旁邊，對面是空姐，讓他在社群平台Instagram限時動態表示，「突然又覺得命好像不差。」此動態再次掀起PTT論壇上一陣討論，同為「年輕人」的張政禹也發文表示，「誰叫我們比較小」並標註多位年輕球員的帳號。

此外，中華職棒官方Instagram社群帳號也公開球員在貴賓室休息的花絮，吉力吉撈鞏冠開唱，彈吉他與終結者吳俊偉合唱，讓小編直呼應該原地出道，許多球迷也開玩笑要他們在東京巨蛋開演唱會。