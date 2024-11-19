桃園市青年事務局19日在桃園會展中心舉辦Taoyuan Start Gate 桃園國際共創日，攜手全球最大加速器 Plug and Play 及 Asia Bridge 等國際資源，推動桃園成為國際新創創業熱點。（呂筱蟬攝）

桃園市青年事務局今日在桃園會展中心舉辦Taoyuan Start Gate 桃園國際共創日，攜手全球最大加速器 Plug and Play 及 Asia Bridge 等國際資源，推動桃園成為國際新創創業熱點，吸引來自世界各國新創團隊參與，現場也聚集北北基桃竹竹苗7縣市本地企業齊聚現場了解最新科技方案，期尋找企業的第二成長動能。

桃園市長張善政與會表示，去年到矽谷參訪曾到Plug and Play總部，大家都知道該加速器地位鼎鼎有名，一直努力爭取希望Plug and Play可以到台灣，今年桃園市政府與Plug and Play合作的第1場活動可說是處女秀，期待幫助桃園的新創團隊可以走到國際舞台，也希望國際新創可以看到台灣並到桃園發展，Taoyuan Start Gate可說是台灣新創團隊走入國際舞台的第1步，期待未來與Plug and Play有更深化的合作。

桃園國際共創日聚焦於AI、智慧城市、智慧製造及永續發展4大主題，邀請國際專業講者，如Plug and Play的ESG專家、APAC 投資副總裁、東南亞新創媒體e27代表等，共同探討全球永續發展趨勢及市場機會，協助桃園新創企業拓展國際市場。

活動現場還邀請來自產業、政府、學界的國內外專家，分享產業趨勢和市場洞察，協助新創團隊掌握創業發展的最新脈動。此外，新創團隊也在活動中展示其創意與創新解決方案，拓展人脈並增加曝光機會。

青年局長侯佳齡表示，透過Plug and Play等國際加速器資源，桃園正邁向亞太地區的創業熱點，桃園的地理優勢及創新生態系統，也成為新創企業理想的進駐城市。