桃園市青年事務局19日在桃園會展中心舉辦Taoyuan Start Gate 桃園國際共創日,攜手全球最大加速器 Plug and Play 及 Asia Bridge 等國際資源,推動桃園成為國際新創創業熱點。(呂筱蟬攝)

桃園市青年事務局今日在桃園會展中心舉辦Taoyuan Start Gate 桃園國際共創日,攜手全球最大加速器 Plug and Play 及 Asia Bridge 等國際資源,推動桃園成為國際新創創業熱點,吸引來自世界各國新創團隊參與,現場也聚集北北基桃竹竹苗7縣市本地企業齊聚現場了解最新科技方案,期尋找企業的第二成長動能。

桃園市長張善政與會表示,去年到矽谷參訪曾到Plug and Play總部,大家都知道該加速器地位鼎鼎有名,一直努力爭取希望Plug and Play可以到台灣,今年桃園市政府與Plug and Play合作的第1場活動可說是處女秀,期待幫助桃園的新創團隊可以走到國際舞台,也希望國際新創可以看到台灣並到桃園發展,Taoyuan Start Gate可說是台灣新創團隊走入國際舞台的第1步,期待未來與Plug and Play有更深化的合作。

桃園國際共創日聚焦於AI、智慧城市、智慧製造及永續發展4大主題,邀請國際專業講者,如Plug and Play的ESG專家、APAC 投資副總裁、東南亞新創媒體e27代表等,共同探討全球永續發展趨勢及市場機會,協助桃園新創企業拓展國際市場。

活動現場還邀請來自產業、政府、學界的國內外專家,分享產業趨勢和市場洞察,協助新創團隊掌握創業發展的最新脈動。此外,新創團隊也在活動中展示其創意與創新解決方案,拓展人脈並增加曝光機會。

青年局長侯佳齡表示,透過Plug and Play等國際加速器資源,桃園正邁向亞太地區的創業熱點,桃園的地理優勢及創新生態系統,也成為新創企業理想的進駐城市。