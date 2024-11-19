台灣大以「AI2」為架構，推出生成式AI解決方案，基於最符合台灣語境的華/台/英/客混用ASR（自動語音辨識）模型，透過核心的「GenAIus企業AI智庫」串連企業內外部系統，快速建立企業專屬知識樹。結合新世代智慧溝通工具「M+Chat」與「M+PBX」，台灣大推出「AIAgent超級助理」、「AIMentor金牌教練」及全方位的「AI客服方案」，幫助企業迅速提升效率。此外，台灣大也展示了由AI賦能的資安防駭解決方案，包括「SOC（資訊安全營運中心）」、「EASM（外部攻擊面管理）」及「威脅情資服務」，以訂閱制方式提供企業最大資安防護。

台灣大總經理林之晨表示，隨著全球進入為期20年的AI大週期，經濟與社會正經歷前所未有的變革。台灣在半導體、伺服器、電腦及手機等硬體基礎設施上具有優勢，是這波「AI升級時代」的重要受惠者。然而，台灣企業在軟體實力方面仍需加速行動，掌握AI升級的契機。台灣大透過電信技術與研發實力，年度研發經費達6.9億元，超過300人的IT團隊專注於AI應用研發，推出涵蓋AI客服、資安防駭及企業協作的九大企業解決方案，期望加速生成式AI的導入，打造「降本增效」的成長引擎。

台灣大資訊長蔡祈岩指出，根據PwC 2024年的全球企業領袖調查，高達76%的台灣企業經營者關注AI趨勢，但過去一年台灣企業在生成式AI的採用比例僅14%，遠低於全球平均的32%。這顯示出台灣企業對AI的焦慮，但苦於找不到切入點。台灣大結合5G、行動網路、資安及AI大數據，成為企業最佳的AI合作夥伴，透過五大AI硬科技打造智慧客服、資安防駭及企業協作應用，成功為企業提供AI應用的低垂果實。

企業服務事業商務長朱曉幸補充，企業在導入AI時常面臨建置成本高昂、專業人才短缺及經驗不足等挑戰，形成所謂的「AI焦慮」。台灣大以Telco+Tech策略，運用電信科技、大數據及千萬用戶的營運實務經驗，將AI技術深度融入各式解決方案，如「反詐戰警企業版」、「AI 2.0解決方案」及「M+系列」，為製造業、零售業、公部門等超過130家企業帶來創新驅動力，幫助企業構建自動化營運的新興商業模式，強化數位競爭力。

台灣大基於經營電信所積累的技術、海量數據、資安與個資保護等優勢，結合IT團隊的研發實力，在硬科技日展現AI關鍵技術。透過ASR（自動語音辨識）、TTS（文字轉語音）及LLM（大型語言模型），台灣大提供首款華、台、客、英融合語音辨識模型，並快速生成多語境、多聲模的語音，應用於客服與行銷場域。再結合自主開發的「GenAIus」，為企業提供強大的AI應用基礎，並以AI大數據分析技術，帶來資安防駭的AI解決方案，助力企業邁向未來。