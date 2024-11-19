台北市信義區吳興街「泰緬姊妹小館」驚爆砍人案，今年5月25日晚間翁姓老闆疑似不滿邵姓妻子背部遭觸碰，醋勁大發，持榔頭和菜刀猛砍店內王姓廚師，導致王男頭、手受有多處刀傷，所幸送醫後無大礙。台北地院日前依重傷未遂罪判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，且不得接近被害人等行為。可上訴。

檢方調查，5月24日上午11時許，王男在店內送餐時，疑似不小心碰觸到邵女背部，翁男見老婆被吃豆腐，心懷不滿，直到25日晚間醋勁爆發，帶著榔頭到店裡朝王男揮打，隨後又拿起廚房菜刀及榔頭不斷砍殺，王男一時之間反應不及，頭、手被砍得渾身是傷。

所幸消防局到場後，將王男送醫救治並無大礙，砍人的翁男被警方逮捕後，移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後，將翁男依涉犯殺人未遂、傷害等罪聲押禁見，台北地院審理後，法官認定翁男涉有重嫌，裁定收押禁見。

翁男坦承與王男為朋友關係，因為邵女而醋勁大發，才在25日晚間7點許，先至吳興街某商店購買榔頭，而前往餐廳廚房，左手高舉榔頭由上而下朝王男敲擊3下，又拿出菜刀揮砍2刀。但矢口否認有何重傷未遂犯行。

翁男辯稱，自己當下情緒失控，失去理智地拿起榔頭及菜刀亂揮，並沒有要讓王男受重傷的意思，也不是要把對方殺死，只承認普通傷害罪。律師也說，當時現場還有黃男及邵女在場，所以翁男認為兩人一定會加以阻擋，不會造成王男多大的傷害，且治療後傷勢已恢復，應不構成重傷未遂。

法院認為，翁男主觀上具有重傷之不確定故意，而翁男持榔頭及菜刀猛烈攻擊，所造成的傷害已危及王男身體或健康，幸經及時送醫救治，目前頭部傷處已康復，而手部雖因傷受損，影響基本日常生活及工作，但尚可從事輕微的精細動作，應認其手部的整理功能經治療後，幸為致失其作用或嚴重減損的重傷結果。

法院指出，本案衝突之起因，只是翁男吃醋，並非有何深仇大恨，翁男當無必須致王男於死地不可的動機，是翁男辯稱其並無殺人犯意等語，應非全然不可採信，因此依重傷未遂罪判處有期徒刑1年10月。

法院並給予緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內履行、遵守於判決確定後兩年內向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供100小時的義務勞務。

此外，不得對王男實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟縱之行為。另也禁止接近王男所在距離10公尺以內。可上訴。