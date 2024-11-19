外國觀光客來台灣會品嘗各種小吃，一名男子發現台北市萬華區一間24小時的麵店，早上就有不少韓國人上門「吃早餐」，他讚觀光客很懂吃，將其PO上網後，引起饕客關注，有網友一眼認出是位於內江街上超過60年的老店。

原PO昨（18）日於Threads上傳一張照片，只見一個碗公內，有一塊滷豆腐、整顆半熟荷包蛋、少許小黃瓜片，加上軟爛的豬腳。他說這是觀光客吃的早餐，整間店裡都是韓國人，「也太懂吃了吧」。

圖文曝光後，有網友秒認出是位於台北市萬華區內江街上的「西門麵店」，「這家真的很好吃」、「韓國人客很懂吃」、「太會找店了吧！這家很好吃」、「豬腳飯必吃」、「內行欸！」

「西門麵店」的銷魂豬腳飯是必吃。（圖／翻攝自業者臉書粉專）

西門麵店創立於1962年，開業至今超過60年，在Google評論上有4.3顆星好評。除周日公休外，其他日子都是24小時營業，近幾年更吸引不少外國觀光客上門品嘗，店內銷魂豬腳飯是必吃，其他品項包括滷肉飯、滷味、牛肉麵、檸檬愛玉等也是熱賣品項。