大陸武漢市一名計程車司機日前遇到一筆大單，一名20多歲的年輕男子要去路程將近1100公里遠的山東，雙方約定車資4500元（約新台幣2萬元），未料男子在路途中卻一直催促開快一點，接著語出驚人表示「我殺人了，所以趕著回家和家人吃個飯告別」，司機接到警方電話後，得知男子真的是殺人嫌疑犯，他機智拖住對方，最終男子也順利落網。

根據陸媒《極目新聞》報導，這起事件發生於本月14日上午8時30分許，武漢計程車司機尹姓男子，遇到一名20多歲的男子攔車，準備要去山東濰坊，司機查詢導航發現，路程將近1100公里，雙方約定車資為4500元（約新台幣2萬元），男子先支付4000元，到達目的地再支付剩餘500元。由於路途較遠，需要有另2名司機輪流，司機隨後在東風廣場充電站接同行朋友，3人出發前往山東。

車子行駛至河南信陽附近時，男子跟司機說「你們能不能再開快點，我著急回家」，其中一名司機見狀回應「1000多公里路呢，安全也滿重要，我們會儘快的，你怎麼這麼著急呢？」沒想到，男子突然語出驚人，壓低聲音表示「我殺人了，所以趕著回家和家人吃個飯告別」，司機原本以為是開玩笑，但看著男子戴著口罩不說話，一副心事重重的樣子，司機慢慢產生懷疑。

正當司機思考對策時，突然接到荊門市公安局漳河新區分局的電話，原來車上乘客真的是一名殺人嫌疑犯，警方正在追趕，希望司機能採取拖延措施。司機裝作沒事掛電話後，對男子說「車快沒電了，我們到前面正陽服務區去充個電再走！」司機隨後偷拍一張男子照片，稱車輛充電需1小時，要男子在車裡睡一下。

警方最終趕到服務區，順利逮到該名男子；17日，荊門市公安局漳河新區分局教導員也帶領3名員警，至武漢計程車公司為2名司機送上錦旗與獎勵金1000元（約新台幣4400元），並稱讚司機智勇雙全。