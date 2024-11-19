簡舒培揭露魚果市場改建案疑點。（圖／翻攝簡舒培臉書）

前台北市長柯文哲任內爆發京華城弊案，而近來「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」也引發爭議，民進黨台北市議員簡舒培19日在臉書發文揭露，「魚果改建工程合約簽5樓卻設計6至8樓，沒開工就要變更契約」，質疑柯文哲為何讓中華工程予取予求，並要求政風處全盤調查過程中有無涉及不法。簡19日至內湖視察內湖t.Hub內科創新育成基地時受訪表示，「這就是兩面手法」，柯文哲做錯決定，卻要台北市政府、台北市民來買單。

簡舒培指出，魚果市場改建案統包工程2020年與中工簽約，履約標的載明「地上5層（含5樓頂版）以下建築工程」、「地上6層（含屋頂）以上建築工程，屬本契約後續擴充，契約價金另行議定」，依契約中工只能蓋5樓，但合約竟額外要求參考統包工程需求計畫書，內容設計已要蓋6到8樓，完全違背契約，

甚至2月統包工程才決標、3月才簽約，4月底中工提送的設計圖說就包含6到8樓，不到3個月的時間，中工迅速提出設計圖，讓簡舒培質疑，是否為招標過程中有私相授受的情形，才可以「萬事俱備，只欠決標」？

簡舒培再點出，為何預算還沒過、工程還沒開工，柯文哲就同意讓中工直接蓋到6樓，2020年10月市府與中工才簽約半年，主體工程都還沒動工，中工就發函給市府，「建請同意『6F以上後續擴充所需鋼構工程』先行併入原契約採購範圍」，當時魚果市場的總預算只能蓋到5樓，整個工程也還沒開工，中工就直接要求蓋6樓鋼構工程，這不會太詭異了嗎？且新工處居然同意中工的要求，在議會都還沒同意後續擴充預算的情況下，市府竟然直接變更契約，為什麼中工可以對市府予取予求，難道台北市政府是中工的附隨組織嗎？

簡舒培19日受訪表示，「這就是兩面手法」，柯文哲做錯決定，卻要台北市政府、台北市民來埋單。2020年3月，我們跟中工簽完合約，10月中工發文給台北市政府，要求北市府把所謂的六樓的鋼骨納入第一次的合約裡面，而北市府居然也同意，因為都已經設計就把它納進去了，這不是就是暗渡陳倉、說一套做一套嗎？

簡舒培更批評，到底是哪一個長官決定讓中工蓋到6樓上面去，如果這些樓層跟批發市場無關，要砍掉、不想蓋都沒有辦法，或者是要付出巨額賠償，我覺得這真的是荒唐的事情。當時柯文哲是不是跟中工都已經講好中間的細節了，所以只要一發包、中工一得標，就可以把準備的東西拿出來，這是我們覺得有貓膩的地方。