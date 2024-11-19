40多年來，癌症是臺灣十大死因之首，賴清德總統今天（19日）表示，明年將挹注「百億癌症新藥基金」50億元，加上健保總額成長率高推估5.5％，以及「健康台灣深耕計畫」的推動，期盼與醫界共同努力，達到2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

賴清德今天訪視臺大醫院癌醫中心分院，抵達後，首先聽取臺大醫院癌醫中心分院長楊志新簡報「癌症預防及治療之旅程」，並由健保署署長石崇良簡報「國家癌症現況與策進作為」。隨後，並參訪復健中心、複合式支氣管鏡室、加護病房、癌症資源中心及藥劑部化療調製設備，瞭解癌醫中心多專科診療照護。

賴清德表示，癌醫中心分院團隊多年來的努力，讓他得到許多啟發。除了專業的治療過程，另將癌症療程稱作癌症診治旅程，為病人提供多專科、多領域的全方位照顧，用心可見一斑，非常不簡單。他肯定楊楊志新的肺癌研究在國際上獲獎，是臺灣的榮耀、進步，也是人文及對病人照顧關懷的進步。

他說自己常常在思考醫界出身的總統，可以為臺灣社會再做什麼事情。他要結合醫界、民間、社團等各界，打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強，也讓世界擁抱臺灣。

要達到「健康台灣」的目標，賴清德表示，要做的事情很多，包括從健康促進、早期篩檢、早期治療或復健等，希望能與臺大請益未來國家的癌症治療政策有什麼可以再精進、調整的地方。

賴清德指出，40多年來，癌症就是臺灣十大死因之首，也是國人健康的最大殺手。他在擔任立法委員時，曾提出《癌症防治法》，此法案通過也深深影響衛福部與醫界在癌症治療上的方向與做法。現在我們進一步提升癌症篩檢預算，增加篩檢項目，從5類新增試辦第6類，以提高癌症存活率。

他提到，明年將挹注「百億癌症新藥基金」50億元，加上健保總額成長率高推估5.5％，以及「健康台灣深耕計畫」的推動，期盼與醫界共同努力，從對抗癌症做起，改善醫療環境，並達到2030年癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。