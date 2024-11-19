瑞祺電通(6416)今年第3季財報，單季合併營收為11.2億元，年成長21.86%；營業毛利2.74億元，年增24.49%，毛利率24.48%，年增0.52個百分點；營業利益1.02億元，年增47.66%，營益率9.16%，年增1.6個百分點；合併稅後淨利0.87億元，年成長20.52%，單季每股稅後盈餘為1.20元，略低於今年第二季的1.30元，仍高於去年同期的0.99元。

瑞祺電通今年前三季營業收入30.83億元，年增2.50%；營業毛利7.41億元，年減0.30%；營業利益2.52億元，年減15.30%；本期淨利2.46億元，年減9.87%；歸屬於母公司業主淨利2.49億元，年減8.02%；基本每股盈餘3.4元，略低於去年同期的3.7元。瑞祺表示，主要受到降息緩慢、庫存去化、美國專案延後、戰爭持續等因素。毛利率24.0%，年減0.7個百分點，主係產品銷售組合及美元匯率貶值影響，新世代產品上市成本優化中；為了未來長期發展，總部搬遷、高階產品發展，加上經銷轉直出，營業淨利率8.2%，年減1.7個百分點，但將有助於未來營收、獲利成長。

瑞祺電通產品別分析，資訊安全營收占比降至60%、營運安全營收占比略增至11%，網路安全包含資訊安全和營運安全，網路安全整體毛利率14-40%，軟體定義廣域網占比升至15%(毛利率25-35%)，整合式通訊系統占比略降至10%(毛利率20-35%)、其他占4%(毛利率16-50%)。

瑞祺電通銷售區域別分析，中東&亞太占比略升54%、美洲略降27%、歐洲降至14%、中國略降至4%。

瑞祺電通2024年客戶持續針對庫存進行調節，今年上半年的BB Ratio為0.88(去年同期1.09)，今年下半年BB Ratio則上修為1.02(去年同期為0.91)。前十大資安服務品牌商其營收互有漲跌，整體來說，瑞祺電通在2024年是穩定發展維持獲利。展望目前國際局勢、產業發展變化，包括地緣政治、俄烏和以巴戰爭、中國景氣下行、全球降息緩慢等不確定因素，導致經濟活動仍然保守，大型企業IT資本支出復甦緩慢；惟智慧工廠、新世代雲端網安、雲端服務應用之布署範圍加大，公司仍持續投人資本支出進行新世代產品開發。瑞祺電通也說明，產業動態上也受到網安競爭激化、SASE需求暢旺、雲服務需求增、AI資安興起。

瑞祺電通展望今年營運，公司提到，順利完成營運、研發、製造三位一體的全新營運總部，雖然美國電信級專案延後發酵，加上景氣緩步復甦抑制市場成長力道，但全年營業收入、毛利率、稅後淨利、每股盈餘目標仍設定微幅成長，而營益率受到總部搬遷、經銷轉直出、高階產品發展等因素使得年度微幅下降。

瑞祺電通今年第一季因庫存去化緩慢而為營收低谷，但今年第二季至第三已有顯著回升，今年營運可望年比微幅增加。展望第四季狀況，部分客戶年底庫存調節，部分客戶的年底訂單已在第三季之前全數出完，第四季急單持續Pull-in，而新世代產品已有部分新案量產，但對第四季營收貢獻不顯著，預估會在明年才會放量。