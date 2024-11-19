為提高大眾正確使用抗生素，世界衛生組織（WHO）以每年11月18日至11月24日為「世界抗生素周」，高雄市立小港醫院為共同響應，今（19）日舉辦「2024年世界抗生素週」響應活動，以「四不一要，Here we go！」為主題，邀請高雄市政府衛生局及8個醫藥團體，一起以衛教活動和宣誓響應「抗生素正確使用」，呼籲民眾共同預防抗生素抗藥性，齊心協力遏制抗藥性問題。
今年WHO宣傳主題「Educate. Advocate. Act now （教育、提倡、立即行動）」，除了持續正視抗生素抗藥性對人類、動植物、環境造成的威脅，更呼籲跨部門合作，謹慎、合理的使用抗生素，以減少抗藥性的發生。
小港醫院院長洪志興表示，醫院對抗生素的使用是非常慎重的，許多民眾以為感冒、咳嗽就要開立抗生素，但其實抗生素最主要是用於治療細菌感染、預防感染、控制細菌傳播、減少感染併發症，而大多數感冒引起的呼吸道感染都是屬於病毒感染，並不一定需要吃到抗生素。
洪志興指出，濫用或過度使用抗生素，反而會導致細菌對其產生耐藥性，這樣的耐藥菌會變得更加難以治療。因此，必須根據醫生的指示，正確使用抗生素，不隨意使用或要求抗生素治療不必要的情況。
小港醫院向醫護同仁與大眾宣導「抗生素使用－四不一要」理念：「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素，正確的使用抗生素，避免抗藥性細菌威脅健康。高雄市衛生局為響應此活動，特規劃各醫藥團體到市立小港醫院共同參與響應，提醒民眾合理使用抗生素，日常生活勤洗手戴口罩，阻絕疾病根源。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。