為提高大眾正確使用抗生素，世界衛生組織（WHO）以每年11月18日至11月24日為「世界抗生素周」，高雄市立小港醫院為共同響應，今（19）日舉辦「2024年世界抗生素週」響應活動，以「四不一要，Here we go！」為主題，邀請高雄市政府衛生局及8個醫藥團體，一起以衛教活動和宣誓響應「抗生素正確使用」，呼籲民眾共同預防抗生素抗藥性，齊心協力遏制抗藥性問題。

小港醫院與高雄市衛生局及各醫藥團體一起響應正確使用抗生素的宣導活動。（小港醫院提供／郭良傑高雄傳真）

今年WHO宣傳主題「Educate. Advocate. Act now （教育、提倡、立即行動）」，除了持續正視抗生素抗藥性對人類、動植物、環境造成的威脅，更呼籲跨部門合作，謹慎、合理的使用抗生素，以減少抗藥性的發生。

小港醫院洪志興院長（左）和衛生局洪玉倖處長（右）共同響應「世界抗生素週」活動。（小港醫院提供／郭良傑高雄傳真）

小港醫院院長洪志興表示，醫院對抗生素的使用是非常慎重的，許多民眾以為感冒、咳嗽就要開立抗生素，但其實抗生素最主要是用於治療細菌感染、預防感染、控制細菌傳播、減少感染併發症，而大多數感冒引起的呼吸道感染都是屬於病毒感染，並不一定需要吃到抗生素。

洪志興指出，濫用或過度使用抗生素，反而會導致細菌對其產生耐藥性，這樣的耐藥菌會變得更加難以治療。因此，必須根據醫生的指示，正確使用抗生素，不隨意使用或要求抗生素治療不必要的情況。

小港醫院向醫護同仁與大眾宣導「抗生素使用－四不一要」理念：「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥、「要」遵守醫囑使用抗生素，正確的使用抗生素，避免抗藥性細菌威脅健康。高雄市衛生局為響應此活動，特規劃各醫藥團體到市立小港醫院共同參與響應，提醒民眾合理使用抗生素，日常生活勤洗手戴口罩，阻絕疾病根源。