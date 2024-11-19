全國私立中學聯盟與中華民國私立學校文教協會兩團體，今日上午連袂拜會立法院國民黨團，反映私校辦學困境，並希望立委協助解決。國民黨立委柯志恩回應，對於超額年金、退場條例與捐款私校扣除額等問題，國民黨團會研議修法方向，讓法案更為公平合理。

私中盟輪值主席溫順德、汪大久、劉安國、陳建佑，及私校協會理事長王育文、副理事長李萬吉、常務理事蔡雅賢等人，上午到立院國民黨團拜會，提出私校經營七項困境與建議，國民黨團則由書記長林思銘委員接見，教育及文化委員會柯志恩、林倩綺兩委員也列席座談，彼此交換意見。

私中盟輪值主席、僑泰高中校長溫順德表示，近年私校人事費用大增，各項物價不斷飛漲，但學費並未隨之調升，雜費更是20年凍漲，造成各校入不敷出，辦學品質大受影響，建請立委督促教育部建立以財務結構為基礎的學費調整機制，並配合軍公教調薪同步調漲學費，且訂定以物價指數為計算基準的雜費調漲制度，合理反映辦學成本。

他也提到各私校超額年金與日俱增，將成為壓垮私校財務的最後一根稻草，建議立院召集銓敘部與教育部協商，並修訂《公教人員保險法》，調整政府與學校負擔比率。修法完成前，應請教育部調高私校獎補助款，並將超額年金納入經費使用範圍，以減輕各私校負擔。

另一位輪值主任、明道中學校長汪大久則指出，公私立學校興辦目標不同，政府不應以相同標準檢視與要求。尤其私立中小學未受政府任何補助，必須自負盈虧，不論入學或教學方式，不僅不應干涉，反應須給予更大空間。

私校協會理事長、育達科大董事長王育文說，現行《私校退場條例》規定，私校法人解散清算後，財產歸退場基金、中央機關、公立學校、或地方政府，有違憲之虞；另第14條規定，專輔學校停招後，主管機關應同時解除全體董事職務，重新組織董事會，也侵害私人興學之權益。

他又提醒，行政院已通過《私校法》修正草案，個人營利事業透過興學基金會捐款私校，可認列100％扣除額費用，但修法卻遭教育團體反對而延宕，建議立院儘速通過修正案，公平對待私校。

柯志恩回應指出，私校同樣為國育才，且省下鉅額公帑，政府理當儘量協助，不應有差別待遇。對於超額年金、退場條例與捐款私校扣除額等問題，黨團會研議修法方向，讓法案更為公平合理；其他議案也會利用質詢時機，要求教育部正視且提出解決方案。