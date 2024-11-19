日前屏東縣政府捕蜂捉蛇、獵捕綠鬣蜥的委外廠商驚爆「灌水核銷」弊案，蔡等3名廠商及農業處1名蘇姓技工遭羈押禁見，有縣議員擔憂會出現獵捕空窗期，對此，縣長周春米19日強調，「全力捕捉移除、經費沒有上限」，並指出17、18日還出動13人次蹲點獵捕，2天共捉43隻綠鬣蜥，今年1月至今已移除近3.4萬隻。

屏東「綠鬣蜥弊案」爆發後獵捕更積極，縣長周春米表示，捕捉經費無上限。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

周春米指出，近期綠鬣蜥出現在屏東市萬年溪畔、縣民公園等地，為防止出沒範圍持續擴大，縣府17、18日出動13人次積極蹲點，在萬年溪沿岸啟動夜間抓捕行動，2天共獵捕43隻。

周春米進一步指出，為保護農作，避免鄉親驚嚇，縣府將全力以捕捉移除綠鬣蜥為目標，經費沒有上限，同時也指示副縣長黃國榮擔任召集人，針對綠鬣蜥捕捉移除，召開會議擬定相關策略、列管，與中央保持聯繫，並鎖定公園、水域等熱點加強巡查、捕捉綠鬣蜥。

縣府表示，綠鬣蜥除造成農損嚴重外，也擠壓原生種生存空間，農業部林業及自然保育署今年補助屏東獵捕綠鬣蜥經費為344萬3000元，為強化捕捉效能，9月也向中央爭取300萬元，除進行例行性的民眾通報後捕捉移除工作外，後續也將針對水域區域加強巡查捕捉，呼籲民眾只要看到綠鬣蜥都可撥打1999為民服務專線或1959動物保護專線通報，縣府農業處會派員前往。

農業處進一步表示，若有民眾在農田或住家發現入侵綠鬣蜥，也可自行捕捉，並將綠鬣蜥帶至消防局屏東分隊或潮州分隊兌換農特產品1份，近期農業處會加強全縣綠鬣蜥出沒熱區巡查，期待藉由雙管齊下方式，有效降低綠鬣蜥族群數量。