受惠於AI軍備競賽，輝達今年來股價已經飆漲約2倍。

輝達將於周三（11月20日）美股盤後發布季報，投資人將關注以下焦點：

●輝達連續5個季度營收實現三位數百分比增長的佳績料將走入歷史。根據LSEG彙整的數據，作為這波生成式AI熱潮的核心，輝達2025會計年度第三季（截至2024年10月底）營收估將較前一年度同期成長82.8%，達到331.3億美元。雖然成長幅度仍然亮眼，卻是該公司6個季度以來最緩慢的增長。

在過去5個季度，輝達的營收都至少成長1倍。

輝達2025會計年度第二季（截至2024年7月28日）營收年增122%，至300億美元，資料中心營收年增154%，至263億美元，再創歷史新高，貢獻總體營收約87.7%。

其2024財年第三季（截至2023年10月底）營收年增206%，至181.2億美元，主要因資料中心營收大幅成長279%，至145.1億美元。

輝達2025會計年度第四季（截至2025年1月底）應該會納入Blackwell的貢獻，但分析師預估其總體營收年增67.6%，進一步放緩。

此外，輝達營收超出市場預期的幅度也在逐季縮減。其2024財年第二季營收比市場預期高出20.3%，2024財年第三季營收比市場預期高出12%，2024財年第四季營收比市場預期高出7.2%，2025財年第一季營收比市場預期高出5.7%，2025財年第二季營收比市場預期高出4.7%。

●由於設計缺陷導致新處理器Blackwell系列量產延遲，投資人迫切想知道輝達能否在第四財季兌現「Blackwell晶片營收達數十億美元」的承諾。

Rosenblatt分析師Hans Mosesman表示，從投資人的角度來看，現Blackwell業務就是一切。摩根士丹利分析師預期Blackwell第四財季營收將介於50億～60 億美元。Piper Sandler分析師預期第四財季Blackwell營收介於50億～80億美元。Spear Invest創辦人兼投資長Ivana Delevska更加樂觀，看好Blackwell第四財季營收將高達120億～130億美元。

不過，Blackwell處理器的出貨可能因供應鏈緊缺而受限。輝達先進AI晶片獨家供應商台積電（2330）7月時曾表示，一直到2025年，AI晶片的產能都將非常緊繃。大摩分析師表示，Blackwell晶片交付時間即使改變1周，也可能對營收造成巨大影響。

●由於開發AI新晶片與提高產量的成本高昂，輝達第四財季調整後毛利率估將下滑逾3個百分點，至73.6%。研發成本與調整後營運費用估將創下同期新高。

●分析師與投資人仍一致認為在可預見的未來，輝達取得領先優勢的GPU需求仍將保持強勁。輝達專有的軟硬體整合軟體CUDA是該公司處理器能拿下約八成AI晶片市場的大功臣。持有輝達股票的Gabelli Funds投資組合經理John Belton表示，輝達專有的處理器編程軟體CUDA已經成為一個「每年進帳數十億美元經常性營收的大好事業」，其業務已達規模，且仍以超過100%的速度成長。