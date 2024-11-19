中華棒球隊在2024年世界棒球12強賽中成功挺進4強，19日中午全隊搭機前往日本東京巨蛋，備戰即將到來的複賽與決賽。中華職棒會長蔡其昌在送機記者會上號召球迷，全力為台灣隊加油，將東京打造成台灣主場，齊心為國家榮耀奮鬥。
中華隊、日本隊與澳洲隊19日中午一同搭乘華航CI104包機前往日本東京。在桃園國際機場第二航廈特別舉行的送機記者會，中華職棒會長蔡其昌、教育部次長張廖萬堅、體育署長鄭世忠等貴賓到場祝福，觀光署也特別準備鮮花與禮物表達支持。
中華職棒會長蔡其昌感性致詞，感謝所有支持球隊的教練團、後勤人員與球迷，並幽默地說：「今天一早起床有點疲倦，但到了日本，精神一定來！」他特別提醒球迷，「無論是到東京巨蛋現場，還是在家看電視，都要全力應援，讓球員們感受到來自台灣的力量。」 蔡其昌也表示，球迷的支持將是球員們最大的後盾。「不論勝負，中華隊的努力值得每一位台灣人的驕傲。」
身為中華隊隊長的陳傑憲，是本屆比賽中的關鍵人物。他在預賽4場比賽中繳出14打數8安打的亮眼成績，打擊率高達5成71。他在記者會中感性地表示：「在大巨蛋開訓時，我承諾用百分之百的力量前進東京，今天我們做到了！」
陳傑憲呼籲球迷，希望大家把東京巨蛋當成台北巨蛋，把加油聲帶到現場或透過螢幕傳遞給我們。我們會以最好的狀態，為台灣爭取最佳成績。
對於世代交替的議題，他坦言能代表台灣是一種榮幸。「從看著學長們奮戰到如今站在這個位置，我希望帶著這份榮耀與責任，和隊友們共同為國爭光。」
在桃園國際機場第二航廈特別舉行的送機現場充滿溫馨氛圍。昇恆昌與采盟免稅店特別組成加油團，為球員們送上小禮物；華航則精心準備了棒球造型甜點和「陳耀訓冠軍奶油麵包」為選手加油。桃園國際機場更特別安排水門禮，為中華隊專機送行，象徵祝福與期待。
中華隊預計20日下午進行練球，並在21日至23日與委內瑞拉、美國、日本進行超級循環賽。每場比賽，台灣隊都將全力以赴，力求佳績。全台球迷熱切期待，中華棒球隊將以熱血與實力再次驚艷世界，為台灣爭取榮耀，創造屬於台灣棒球的歷史性時刻！
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