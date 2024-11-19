群益指出，2025年最顯著變化是美國政府提高關稅、地緣政治變化，中國救市成效及美元強弱牽動新興市場資金流向。台股與費半指數、輝達（NVIDIA）股價連動，反應全球半導體成長與終端庫存變化，逐漸脫離GDP成長、產業淡旺季、企業獲利成長、外資進出等視角。

觀察台股加權指數2024年前10月上漲27.3％，市值型ETF表現優於其他ETF，鴻海、台積電、半導體、電子股表現佳，機電與營建股下半年轉弱。特別注意的是，多數類股表現遜於指數，與中國大陸相關產業直接與間接受害，2025年個股強弱分明趨勢仍將持續。

群益預估2025年台股指數低點為21500點回測年線，出現在美國科技股大跌與外資大賣權值股，獲利賣壓湧現、上半年科技業淡季等時點，以及「川普投顧」突發性言論衝擊台股，若在高檔區將引發賣壓，若在低點區則是測試低點支撐。

由於台積電2奈米明年下半年量產，群益預期10月法說調升展望後，將帶動台股指數挑戰26500點。由於市場行情是從季報公布反應下季成長或衰退預期，直到下季財報公布預期更新為止，認為可聚焦美台科技股季報效應，關鍵是個股未來成長性。

根據國際貨幣基金（IMF）估算人均GDP數據，台灣在2024年最富有國家中排名第14，也是人均金融淨資產全球前5大。據此，群益認為台股市場雖可能震盪，但中長期投資成長股仍是最佳投資策略，認為可維持樂觀心態，依據波段審慎操作。

群益預期2025年有3件重大事件。首先，OpenAI IPO過程將掀起AI新熱潮，OpenAI放棄自建晶圓廠，改與博通開發自研AI晶片、並找台積電代工。其次，金管會將開放主動式ETF，首檔預計明年掛牌交易。最後，央行打炒房、美中對抗等政策面威力仍不容小覷。