AI（人工智慧）當道，當北宋文學家歐陽修遇到「AI」時會發生什麼事？國立高雄大學資訊工程學系師生日前發表「IntelliTeach」平台，解讀古文《醉翁亭記》，在2024年「全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」，榮獲智慧機器組第一名。

此項研究由高雄大學資工系副教授郭錦福擔任張宏宇等學生的指導老師，運用產學育成中心執行高教深耕計畫，幫助學生取得研究成果。

團隊成員林凱彬說，IntelliTeach測試高中國文教材《醉翁亭記》，可整理出結構化的章節劃分與重點解析，甚至辨識出隱含的「醉翁之意不在酒」含義，萃取出「與民同樂」的精神核心。甚至出題「蘇軾是否參與該場宴會？」考問平台AI助教，也能分析回答：「當時蘇軾僅是襁褓年紀，不可能參加」。

另位成員張宏宇表示，IntelliTeach平台目前主要針對文本、單一聲源影片分析，且獲得不錯成果，未來將再優化多語者聲音識別與重點整合功能，可用於更廣泛的情境如會議紀錄、研討會、講座等。

郭錦福說，「IntelliTeach」結合AI、大型語言模型（LLM）和邊緣計算（Edge Computing）技術，打造創新線上學習解決方案，創新之處在於可針對超長教學影片，提供高效且符合邏輯的重點歸納。

「與一般的大型語言模型相比，IntelliTeach 不僅能避免忽略重要信息，更能避免產生錯誤認知的幻覺，確保內容的準確性與完整性。」特別的是，此系統還整合「智慧型 AI 助教」，可針對學生提問提供精準解答，並附上相關知識心智圖，使學習過程更具條理性和互動性。

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