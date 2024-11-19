前南投地檢署王姓男檢察官，因辦毒品案認識小鮮肉帥警，認為帥警秀色可餐，涉嫌伸鹹豬手摸男警的大腿內側，還私訊對方「命中注定我們還要在一起！」、「肉棒來給我看一下啊」，並邀約泡溫泉，男警不堪受辱提告，南投地檢署依性騷擾罪起訴王姓檢察官後，並移請檢察官評鑑委員會個案評鑑，檢評會19日認為，王男有懲戒之必要，決議報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

王姓檢察官事後調職雲林地檢署，據了解，王男喪妻、有小孩，時常對轄內帥氣男警毛手毛腳，不過男警都敢怒不敢言，深怕偵辦案件時遭刁難或報復，私下相互傳授教戰守則因應，王男在南投地檢署任職期間曾負責婦幼保護案件，結果他自己成為加害人，他這次對小他30歲的小鮮肉男警伸狼爪，男警受不了向長官回報，才讓此事曝光。

被害的男警因偵辦販毒案件，報請時任南投地檢署王姓檢察官指揮偵辦，王即與男警加通訊軟體LINE認識聯繫，自今年1月10日起，王多次以LINE私訊男警，不斷以「鮮肉」稱呼對方，且更以「也太補眼睛了吧!!!」、「這樣我哪好意思肖想!!!~哈」、「認真問~可能你爸都比我

年輕!~~不要跟我說!~~比較沒有道德壓力!」、「命中注定我們還要在一起!」、「肉棒來給我看一下啊!!!~」。

王男甚至邀約男警去泡湯「好想去泡溫泉~~陪我去，過年後了!湯屋!」、「回來上班的時候~通知我!~享用鮮肉!」、「好喔！星期四來補眼睛!」等性暗示訊息。

今年2月20日、4月23日，王男以拿取案件資料為由，獨自將男警帶至南投地檢署4樓檢察官研究室，違反對方意願觸摸其背部、大腿及意圖想要觸摸手部。男警因不堪其擾，5月2日向其長官報告尋求協助，該長官翌日陪同男警到婦幼警察隊製作「性別平等工作法申訴表」立案通報，並提起告訴。

南投地檢署接獲通報後，檢察長黃元冠主動簽分偵辦。案件在19天後，檢方5月22日偵結，依利用權勢或機會性騷擾罪起訴王男，並以王男行為不檢，違反《法官法》、《檢察官倫理規範》情節重大，將王男移請檢評會進行個案評鑑。 檢評會認為，王男有懲戒必要，今決議報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

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