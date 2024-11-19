桃園市政府以「城市環境治理：AI環境汙染辨識系統」參加美國國際數據資訊有限公司舉辦的IDC未來企業大獎賽，於「智慧城市類別-最佳數位政策獎」獲得國家首獎與亞太區首獎，並由環保局長陳世偉代表市府分別於18、19日於新加坡分別受獎，再次讓「智慧桃園」施政成果揚名國際，駐新加坡台北代表處大使童振源到場致意恭賀。

陳世偉表示，有關IDC未來企業大獎已經舉辦8年，亞太區累計有6000件以上科技作品參賽，而每年度的競賽由亞太區各國選出國家首獎後，再該作品送往新加坡進行第二輪的競賽，由各國的首獎中選出亞太區首獎。無論國家首獎或亞太區首獎都由國際評審評鑑，難度頗高，且綜觀本次的亞太區首獎，桃園的AI環境汙染辨識系統為亞太區唯一環境科技應用，也顯示桃園的城市環境治理獲得肯定。

環保局表示，國際數據資訊有限公司成立於1964年，是美國一間專精於資訊科技、電信和消費科技等政策與市場研究、分析和諮詢的公司，其總部設於麻州弗雷明漢，並在全球110個國家擁有超過1300名分析師，並協助資通訊領域人士、企業主管和投資機構制定基礎的技術決策及企業發展策略。在「智慧桃園」的政策推動下，環保局所創新研發的AI影像辨識系統也在「智慧城市類別-最佳數位政策獎」脫穎而出。

環保局指出，今年在市府「智慧桃園」的政策執行上，環保局已為桃園拿下4項國際獎項5座獎盃，包含「2024年Gartner政府數位創新服務獎」亞太區首獎、2024年「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎-永續成長與循環經濟獎」全球首獎、2024年「亞太資通訊科技應用獎-健康技術獎」，及本次「IDC未來企業大獎-智慧城市類別-最佳數位政策獎」國家首獎與亞太區首獎。