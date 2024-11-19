許姓車手交給對方1張「收據」。（警方提供）

萬芳所警員顏少磊休假時發現詐騙，及時通報逮人。（警方提供）

文山一分局警員顏少磊日前休假返回高雄，在前鎮區某超商等朋友時，發現1名老翁將50萬元交給1個年輕人，對方還拿1張「收據」給老翁，直覺這是詐騙面交，暗中通報高雄同事前來盤查，當場逮捕20歲出面取款的許姓車手。

文山一警方表示，萬芳所警員顏少磊日前休假回高雄，在超商買飲料等友人時，發現店外休閒區有2人在交談，其中1名老翁當面拿出50萬現金，交給另1名年輕人，年輕人則交付1張蓋有公司章的收據。

顏立刻直覺這是詐騙面交，暗中通報轄區同仁，在年輕人準備離去時將他攔下，經盤查後，20歲許男原本還狡辯是投資公司，最後因講不出地址，這才坦承是幫詐團出面取款的車手。

被害老翁則說他透過網路，加入投資飆股的群組，並有對方游說下，這次出面交付50萬，在獲知是詐騙後半信半疑，最後才慶幸自己沒被騙錢。

文山一分局長許城銘表示，同仁在休假期間發揮警察天職，積極主動阻詐，非常肯定顏員的表現，也呼籲詐騙手法層出不窮，務必多加查證，有任何疑問歡迎撥打110報案或165反詐騙專線諮詢，避免落入詐騙陷阱。