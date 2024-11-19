中山分局查獲任姓通緝犯。（翻攝畫面）

42歲任姓男子因侵占案被判刑遭通緝，台北市警中山分局日前獲報他藏匿在林森北路條通內，員警前往查緝，除查獲任姓通緝犯外，並起獲1把操作槍、3把空氣手槍、2顆9mm子彈及安非他命吸食器1組等證物。全案依槍砲、毒品與侵占通緝移送。

其中，2顆子彈的來源，任姓男子竟告訴員警，是年輕時當兵管理靶場私自攜出，警方初判子彈為制式，正根據線索深入追查來源。

中山分局中山一派出所15日下午3時許接獲110報案稱，林森北路107巷內某處民宅藏有通緝犯，帶隊巡邏的所長方定工立即率員前往查處，發現該處大門未關遂進屋察看，見1名男子於屋內，經盤查身分確認為今年5月因侵占被判刑7個月，但沒到案執行的任姓通緝犯。

警方當場逮捕他，並於屋內查獲1把操作槍、3把空氣手槍、2顆9mm子彈及安非他命吸食器1組等贓證物。4把槍無殺傷力，但操作槍已納管，因此送鑑驗零組件。

任姓男子告訴警方，槍枝是以前在生存遊戲店購買。全案警詢後，依毒品危害防制條例、侵占通緝、槍砲彈藥刀械管制條例罪，移請台北地檢署偵辦。

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