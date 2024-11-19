美超微（Super Micro Computer）宣布找到新會計業者，並且提交一份延遲申報計畫，下市危機暫時解除，激勵盤後股價飆漲近40％，值得關注的是，美超微在14日即獲得神祕集團出手搶進，大買3080萬股股票，經查是海納國際集團（SIG）旗下3家公司，SIG是字節跳動的最早期的投資方，也一直是其最大投資股東。

在下市大限在即之際，美超微股價在上週五(11/15)盤後狂飆18%引發關注，根據《巴倫周刊》報導，美國證券交易委員會（SEC）資料顯示，是海納國際集團（SIG）旗下3家公司，分別為G1 Execution Services、Susquehanna，及Susquehanna Securities大規模買入美超微，觀察買進持股，其中2260萬股是選擇權到期轉換，並非在公開市場直接購入現股，全集團對美超微持股比升至5.3%。

外界好奇SIG集團背景，其經營地點橫跨北美、歐洲及亞洲，而且在亞洲地區的知名投資案例不少，旗下的海納亞洲創投基金（SIG Asia Investments，簡稱SAI）是抖因母公司字節跳動的早期投資者之一，持有約15%的股份。

SIG在字節跳動成立初期，向其投資超過200萬美元，後續又追加數億美元投資。外界推測海納突如其來買進美超微，是否代表陸資可能就此介入。