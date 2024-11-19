上周鴻海(2317)、廣達(2382)法說會變法會，周一開盤續跌2%，摩爾投顧分析師楊育華表示，台股現在是信心的問題，在周三台指期結算日前仍會呈現震盪，但切記不要再殺低，尤其在「訂單能見度很高」及「股價跌深就是利多」2大原因下，鴻海、廣達已經來到200元、290元附近，這時候「該買不該賣」。

台股昨(18)下挫196.23點、收22536.54點，守在季線22529點之上。投信在上周五賣超75億元，在今年投信操作稱得上是「異數」，摩爾投顧分析師謝明哲在「股市瘋狂福利社」節目中表示，這是投信有因應散戶贖回潮的味道，但這不是壞事，因為通常投資人信心用盡時，就是大盤接近底部的時刻。

本周的投資大事，除了周三有台指期結算外，還有AI之王輝達即將公布財報。楊育華認為，本周前3個交易日處於震盪堪稱合理，如果輝達財報優於預期，原則上就會挑戰前高23700點，但在之前的震盪當中，投資人要注意的只有一個重點，就是不要再殺低。

楊育華表示，季線附近是台股強力支撐，上次碰到季線後反彈1000多點，台股目前在箱型震盪的下緣，這時不要再去砍股票，反而該趁著拉回的過程當中伺機進場撿便宜。

（本文未完，全文見此）

延伸閱讀：

輝達財報準備開獎！AI鏈滿血回歸？「8檔先蹲後跳要發動了」

勞動部調查結果曝！「公務員之死無關霸凌？」竟是這原因：功德台灣

市值型ETF績效太強了！高股息也沒有輸？「1招領股息也爽賺價差」