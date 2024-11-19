Netflix《影后》夫妻檔謝盈萱與薛仕凌19日一起受訪，與兩人有精彩對手戲、被譽為怪物新人、「台版金泰梨」的林廷憶，因在海外拍攝也越洋連線合體受訪，現場也一起為林廷憶慶祝24歲生日。薛仕凌特別對自己在片場「每天都在吹口哨」的習慣，對謝盈萱、林廷憶說不好意思，「我下意識、無意識發出聲音，對她們造成PTSD，後來才發現這習慣有點打擾到別人，以後要吹口哨要去廁所、沒人的地方！」

飾演「史艾瑪」爆紅的林廷憶脫衣勾引誘惑薛仕凌飾演的李子齊，她說自己沒準備就直接脫，「仕凌上陣前一直吹口哨，想說他很輕鬆，那我就輕鬆。他很自在，讓人有安全感。」

薛仕凌、謝盈萱一起受訪，並越洋為林廷憶慶生。（陳俊吉攝）

提及愛吹口哨的原因，他說沒有為什麼，「因為腦袋一直聽到音樂，不吹不爽。可能上一秒在聽音樂，拿掉耳機後，就會繼續吹，不吹不爽」，以前沒人跟他反應過，「知道她們在現場拍戲壓力很大，沒想到我無意識行為冒犯到其他人，她們兩個都有跟我講。廷憶說她看都不用看『聽聲音就知道你來了』」。

薛仕凌、謝盈萱一起受訪。（陳俊吉攝）

他說後來只要發現自己在吹口哨，就會趕快停！現在每天都會提醒自己，並自曝後來才知每一劇組的收音組都會很困擾，有人跟他講過，他們收音組每天都在猜他今天會吹什麼歌，就知道他今天又聽了什麼音樂。

薛仕凌為自己每天吹口哨覺得抱歉。（陳俊吉攝）

謝盈萱則說，其實不會到冒犯，是因為小時候爸媽都說晚上不要吹口哨，「白天吹還好，晚上就開始焦慮，晚上聽到吹口哨，會想說可以嗎？」。

薛仕凌為自己每天吹口哨覺得抱歉。（陳俊吉攝）

至於演藝圈多年是否也遇過像「史艾瑪」這樣的誘惑，他說不會，自己也沒特別往這方面想。有11年圈外交往對象的他，被問是否已偷偷結婚，低調笑回「沒結」，真的結婚也不會，他說因為是自己的事，沒什麼好講的，他不會主動講，也不會發文分享，但也不至於說謊。為何不想跟大家分享喜悅？他笑回：「我很喜悅就好了。」

謝盈萱分享角色詮釋心情。（陳俊吉攝）