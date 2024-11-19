長榮航空副總經理廖至維表示，長榮航空和泰國觀光局自2017開啟夥伴關係，並於去年簽署合作意向書，向全球旅客展示泰國的獨特魅力及豐富文化，透過雙方的行銷合作、媒體邀訪行程以及專屬旅遊方案 ，吸引更多旅客搭乘長榮航空前往體驗泰國的自然景觀和文化魅力。

長榮航空與泰國觀光局簽訂的合作意向書，著眼於全球市場的推廣，將有效結合雙方的旅遊資源優勢，安排媒體、網紅及旅行業者親赴泰國，深入了解並推廣當地特色。此外，長榮航空將與旅行社合作推出專屬旅遊優惠，吸引更多旅客造訪泰國。未來，雙方也將在全球各大市場的旅遊展覽中進行聯合參展，藉此提升泰國的國際能見度，同時邀請來自世界各地的旅客，透過長榮航空的綿密網路前往泰國旅遊。

曼谷是長榮航空重要的轉機航點，長榮航空提供台北-曼谷每周28班航班及台北-清邁每周7班的飛航服務，台北-曼谷航班將於2025年1月15日至3月29日間增為每周32班，旅客不僅能從曼谷直飛倫敦、阿姆斯特丹和維也納，亦可搭乘長榮航空航班經台北轉機至巴黎、慕尼黑、米蘭，以及北美八大航點洛杉磯、舊金山、紐約、休士頓、芝加哥、西雅圖、多倫多與溫哥華，也可轉往亞洲其他主要城市。