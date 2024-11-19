金曲歌后戴佩妮近幾年把工作重心放在幕後音樂創作與製作，為其他歌手跨刀寫曲，只接中小型的演出，近日她宣布將在明年3月在大巨蛋舉辦《雙生火焰》演唱會，是她在睽違9年後再度登上大巨蛋，門票開賣一周開出紅盤，票房已經售出九成，她開心地說：「雖然不是秒殺，但已經很滿足，謝謝每一位一路相伴的朋友！」

為了宣傳演唱會，戴佩妮接受本報邀請進棚拍攝TASAKI珠寶專題，分享《雙生火焰》是她的第14張專輯，集結歷年她為其他歌手創作的作品，原本她很排斥重唱其他歌手唱過的曲子，尤其是她經手製作的作品，例如《擁抱你》、《別再想見我》，已經符合她的期待，如今要讓舊曲有新意，反倒要更加挖空心思，況且她還有好多創作新曲還沒發表，壓根兒不想回頭找舊曲。

戴佩妮近幾年探索靈修與心理學，學會放下我執，挑戰各種不可能，佩戴TASAKI balance signature系列珠寶，從秩序找到平衡，代表她的心境。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo提供）

金曲歌后戴佩妮即將登上大巨蛋，門票開紅盤已售9成，佩戴TASAKI Atelier Linkage系列珠寶，幾何方塊點綴彩寶，猶如站在舞台上的巨星。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo提供）

「這張專輯其實是眾人敲碗來的，尤其是我父母，一直叨念著想聽我唱。」戴佩妮笑說，她在3年前疫情爆發時期開始探索靈性心理學與靈修，學習放下了原念與執著，心情變輕鬆了，以前斷然覺得不可能的，現在覺得凡事都有可能，「這張專輯我決定放手，回歸當初玩音樂的初心，不再堅持、開放解答，反倒激發出更多有趣的火花！」

戴佩妮近幾年探索靈修與心理學，學會放下我執，挑戰各種不可能，佩戴TASAKI balance signature系列珠寶，從秩序找到平衡，代表她的心境。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo提供）

專輯與演唱會取名為「雙生火焰」，源自她靈修後的領悟，兩個不同個體卻共同擁有同一個靈魂，比起靈魂伴侶還要完美契合，這是她一直追尋的心靈最高境界，而「雙生」也有「雙聲」的意義，同一首曲子，卻有兩種不同的詮釋方式，彼此烘托、相互彰顯，未嘗不是一件美事。

TASAKI balance signature系列櫻花金鑲鑽和阿古屋珍珠戒指，72萬5000元（TASAKI提供）

TASAKI balance signature系列白金鑲鑽和阿古屋珍珠項鍊，48萬8000元（TASAKI提供）

TASAKI balance plus系列白金鑲鑽和阿古屋珍珠戒指，26萬3000元（TASAKI提供)

TASAKI Atelier Linkage 海水藍寶戒指，59萬3000元。（TASAKI提供)

TASAKI Atelier Linkage 雙色碧璽戒指，45萬1000元。（TASAKI提供)

戴佩妮在攝影棚佩戴兩套TASAKI珠寶入鏡，一款是充滿搖滾時尚的balance signature系列珠寶，珍珠規則排列達到平衡，充滿氣場，代表了她此時的心境，另一套Atelier Linkage系列珠寶，是TASAKI少數採用彩色寶石的系列珠寶，前衛的幾何方塊有了珍珠與彩寶的點綴，更添耀眼光芒，猶如站在舞台上高歌的歌后，閃耀迷人。