金曲歌后戴佩妮近幾年把工作重心放在幕後音樂創作與製作，為其他歌手跨刀寫曲，只接中小型的演出，近日她宣布將在明年3月在大巨蛋舉辦《雙生火焰》演唱會，是她在睽違9年後再度登上大巨蛋，門票開賣一周開出紅盤，票房已經售出九成，她開心地說：「雖然不是秒殺，但已經很滿足，謝謝每一位一路相伴的朋友！」

為了宣傳演唱會，戴佩妮接受本報邀請進棚拍攝TASAKI珠寶專題，分享《雙生火焰》是她的第14張專輯，集結歷年她為其他歌手創作的作品，原本她很排斥重唱其他歌手唱過的曲子，尤其是她經手製作的作品，例如《擁抱你》、《別再想見我》，已經符合她的期待，如今要讓舊曲有新意，反倒要更加挖空心思，況且她還有好多創作新曲還沒發表，壓根兒不想回頭找舊曲。

戴佩妮近幾年探索靈修與心理學，學會放下我執，挑戰各種不可能，佩戴TASAKI balance signature系列珠寶，從秩序找到平衡，代表她的心境。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo提供）
戴佩妮近幾年探索靈修與心理學，學會放下我執，挑戰各種不可能，佩戴TASAKI balance signature系列珠寶，從秩序找到平衡，代表她的心境。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo提供）
金曲歌后戴佩妮即將登上大巨蛋，門票開紅盤已售9成，佩戴TASAKI Atelier Linkage系列珠寶，幾何方塊點綴彩寶，猶如站在舞台上的巨星。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo提供）
金曲歌后戴佩妮即將登上大巨蛋，門票開紅盤已售9成，佩戴TASAKI Atelier Linkage系列珠寶，幾何方塊點綴彩寶，猶如站在舞台上的巨星。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo提供）

「這張專輯其實是眾人敲碗來的，尤其是我父母，一直叨念著想聽我唱。」戴佩妮笑說，她在3年前疫情爆發時期開始探索靈性心理學與靈修，學習放下了原念與執著，心情變輕鬆了，以前斷然覺得不可能的，現在覺得凡事都有可能，「這張專輯我決定放手，回歸當初玩音樂的初心，不再堅持、開放解答，反倒激發出更多有趣的火花！」

戴佩妮近幾年探索靈修與心理學，學會放下我執，挑戰各種不可能，佩戴TASAKI balance signature系列珠寶，從秩序找到平衡，代表她的心境。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo提供）
戴佩妮近幾年探索靈修與心理學，學會放下我執，挑戰各種不可能，佩戴TASAKI balance signature系列珠寶，從秩序找到平衡，代表她的心境。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Ferragamo提供）

專輯與演唱會取名為「雙生火焰」，源自她靈修後的領悟，兩個不同個體卻共同擁有同一個靈魂，比起靈魂伴侶還要完美契合，這是她一直追尋的心靈最高境界，而「雙生」也有「雙聲」的意義，同一首曲子，卻有兩種不同的詮釋方式，彼此烘托、相互彰顯，未嘗不是一件美事。

TASAKI balance signature系列櫻花金鑲鑽和阿古屋珍珠戒指，72萬5000元（TASAKI提供）
TASAKI balance signature系列櫻花金鑲鑽和阿古屋珍珠戒指，72萬5000元（TASAKI提供）
TASAKI balance signature系列白金鑲鑽和阿古屋珍珠項鍊，48萬8000元（TASAKI提供）
TASAKI balance signature系列白金鑲鑽和阿古屋珍珠項鍊，48萬8000元（TASAKI提供）
TASAKI balance plus系列白金鑲鑽和阿古屋珍珠戒指，26萬3000元（TASAKI提供)
TASAKI balance plus系列白金鑲鑽和阿古屋珍珠戒指，26萬3000元（TASAKI提供)
TASAKI Atelier Linkage 海水藍寶戒指，59萬3000元。（TASAKI提供)
TASAKI Atelier Linkage 海水藍寶戒指，59萬3000元。（TASAKI提供)
TASAKI Atelier Linkage 雙色碧璽戒指，45萬1000元。（TASAKI提供)
TASAKI Atelier Linkage 雙色碧璽戒指，45萬1000元。（TASAKI提供)

戴佩妮在攝影棚佩戴兩套TASAKI珠寶入鏡，一款是充滿搖滾時尚的balance signature系列珠寶，珍珠規則排列達到平衡，充滿氣場，代表了她此時的心境，另一套Atelier Linkage系列珠寶，是TASAKI少數採用彩色寶石的系列珠寶，前衛的幾何方塊有了珍珠與彩寶的點綴，更添耀眼光芒，猶如站在舞台上高歌的歌后，閃耀迷人。

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