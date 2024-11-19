第29屆聯合國氣候變遷大會（COP29），正如火如荼地在亞塞拜然首都巴庫舉行。18日首度舉辦「人類發展日」聚焦教育、健康、綠色就業與技能培訓，也召開了「巴庫人類發展氣候韌性倡議」（Baku Initiative on Human Development for Climate Resilience）高級別會議，為氣候挑戰提供更多元的支持與資金。

在高級別會議中，由COP29主席團主持，並聯手亞塞拜然科學和教育部、亞洲開發銀行、綠色氣候基金、國際勞工組織(ILO)、聯合國教科文組織(UNESCO)、聯合國兒童基金會(UNICEF) 和世界衛生組織(WHO) 合作舉辦；會議中也發布「巴庫人類發展氣候韌性倡議」。

倡議目標在於強化跨部門合作，提升氣候資金流動，並將人類發展納入氣候調節策略中，以應對全球日漸高漲的氣候變遷，提升人類生存衝擊的意識；同時確立3大合作方向：深化跨部門協作、建構多方對話平台，以及推動公平資金調度機制。聲明中特別強調建立跨部門協作體系的迫切性，聚焦處理氣候變遷與人類發展交叉議題；同時呼籲公私部門共同投入資源，促進氣候融資（Climate finance），並支援教育、健康、就業等領域，確保資源有效配置。

會議期間，與會者一致通過「巴庫人類發展氣候韌性指導原則」並舉行多場圓桌討論，重點探討教育、公共健康、綠色就業及青年發展等領域。會議中強調，唯有將人類發展融入氣候行動，各國才能打造更具韌性且具備技能的社會，並提升社區面對氣候挑戰的適應力。聲明發布不僅標誌國際社會對氣候行動的堅定承諾，更為跨世代永續發展奠定重要基石。