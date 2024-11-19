長榮航空19日與泰國觀光局於曼谷共同簽署合作意向書，雙方將延續合作關係，未來四年攜手推廣泰國觀光，助力當地旅遊產業發展。簽署儀式由長榮航空客運管理本部協理曾義唐與泰國觀光局國際市場副局長Pattaraanong Na Chiangmai代表完成，並由長榮航空廖至維副總經理及泰國觀光局局長Thapanee Kiatphaibool見證。

長榮航空副總經理廖至維（右二）與泰國觀光局局長Thapanee Kiatphaibool（左二）展示合作意向書，代表未來四年雙方將攜手更進一步推廣泰國觀光，帶動當地旅遊產業發展。（長榮航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

長榮航空廖至維副總經理表示，長榮航空自2017年起與泰國觀光局建立夥伴關係，並於去年首次簽署合作意向書。雙方的合作致力於透過行銷活動、媒體邀訪行程及專屬旅遊方案，將泰國的獨特文化和自然景觀展示給全球旅客。

泰國觀光局局長Thapanee Kiatphaibool指出，過去一年與長榮航空的合作成果顯著，讓來自世界各地的旅客更加便捷地抵達泰國。她期待未來能進一步推動泰國成為國際旅遊首選，並展現泰國的熱情好客與多元魅力。

長榮航空與泰國觀光局互贈禮物，慶賀雙方再次合作，由泰國觀光局局長Thapanee Kiatphaibool（左六）致贈泰國知名景點的音樂盒予長榮航空副總經理廖至維（右六），長榮航空也回禮全新Hello Kitty閨蜜機彩繪機模型，象徵雙方合作再創新局。（長榮航空提供／陳麒全桃園機場傳真）

合作意向書內容涵蓋全球市場的推廣計畫，包括媒體、網紅及旅行業者赴泰國考察，深入推廣當地特色。長榮航空也將與旅行社合作推出專屬優惠方案，吸引更多旅客。此外，雙方計畫在國際旅遊展中聯合參展，提升泰國的全球能見度，邀請旅客透過長榮航空的航網體驗泰國之美。

為應對持續增長的赴泰旅遊需求，長榮航空目前提供台北至曼谷每週28班及台北至清邁每週7班的航班服務，並計畫於2025年1月15日至3月29日期間，將台北至曼谷的航班增至每週32班。旅客可從曼谷直飛歐洲主要城市如倫敦、阿姆斯特丹及維也納，或經台北轉機至巴黎、慕尼黑、米蘭及北美主要城市，包括洛杉磯、舊金山及紐約等地，亦可轉往亞洲其他主要城市。

此番合作延續了雙方長期以來的夥伴關係，結合長榮航空的全球航網與泰國觀光局的行銷資源，致力於推動泰國成為全球旅遊勝地，同時進一步提升長榮航空在國際市場的品牌影響力。