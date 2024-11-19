路邊停車平均要花多少時間？前進後退要花幾次？通常技術好的可能三次內就可以停好車，但是如果技術差的呢？近日就有一名網友發現，它們家的監視器拍到一名男子路邊停車，花費將近6分鐘，前進後退將近20次，最終車子還是沒有停好，直接崩潰放棄的過程，這段監視器畫面被PO在網路上，引起很多網友的熱議。

根據網友PO在網路《爆料公社》的監視器畫面，可以看到路邊這個停車位置，感覺還蠻寬敞的，停進一輛休旅車應該沒問題，當時車上有1男兩女，男駕駛停了好幾次，中間兩名女子還下車幫忙指揮，但是車輛一直無法靠近圍牆，停到最後車子還是歪斜，男駕駛當場崩潰放棄，就卸下安全帶下車了。

而PO文者表示「不要再問我為什麼開車會躁，停那麼久 真的不是有駕照就可以了，這麼寬敞的位置，到底要嚕多久？」。

而網友們看到這段監視器畫面，看著看著就開始數起前進後退的次數，隨後紛紛留言表示：「就......真的不會嘛」、「甘，嚕完剛好過年」、「駕照是拿雞腿去換的嗎？」、「還是沒停好阿....等停好都天亮了」、「看到火都上來了」、「還好這路段車少，可以讓他慢慢玩」、「都寬到能停一台遊覽車了」、「好像很好玩」、「好想叫他下車幫他停」。