波波牙醫爭議延燒，本土小牙醫聯盟預告24日上街抗議，國際牙醫校友聯合會、海外牙醫家長也不干示弱，紛紛表達訴求。衛福部長邱泰源今天（19）回應，每年國外牙醫畢業生回台實習名額50名不會改變，且未來是美國、澳洲、歐洲等各大醫學系來競爭，相信這是很有品質的，並強調所有制度都希望能增進全民健康、保障優良工作環境，各方意見衛福部一定會悉心了解。

「優化偏鄉醫療精進計畫」被質疑為波波牙醫生開後門，衛福部15日邀請本土小牙醫聯盟舉行座談，並重申3項重點，該計畫僅限55個無牙醫鄉鎮，以本國學歷畢業生優先。但本土小牙醫聯盟並不埋單，希望衛福部撤回整項計畫，並預告24日下午在北市中山南路集結，全民抗波保台。

國際牙醫校友聯合會將在同日下午召開記者會，強調拒絕本土小牙醫惡意抹黑，並提出三大訴求，回應本土小牙醫的不實指控。一、國際牙醫合法通過國考及實習，以證據反擊打臉，二、反對將「醫療疏失」放大，混淆大眾視聽，三、捍衛偏鄉民眾權利，不應以私利來左右國家醫療政策。

另外，一群海外牙醫師家長明天（20）下午將在台北高等行政法院前召開記者會，控訴遭污名化及霸凌。為捍衛海外美、日等外國牙醫師的權益，將提起集體訴訟，狀告衛福部違法失職，造成醫界分裂，圖利既得利益。他們認為前衛福部長陳時中的錯誤政策，限制海外牙醫實習名額50名，導致國外牙醫的考試權、工作權受到嚴重的侵害，還被本土牙醫發動一連串的霸凌和攻擊，進行文革式的抄家滅族，這一切的始作俑者就是衛福部。

邱泰源今天回應，每年50個名額不會改變，將來會是全世界各地很好的醫學系來競爭，包括美國、澳洲、歐洲等，相信是很有品質的。他提到，目前規劃修訂「優化偏鄉醫療精進計畫」，將先前宣示的內容寫進去，也就是僅限55個無牙醫鄉鎮、以本國學歷醫師為優先，以後如果有任何改變，一定會公開透明，並且做好社會共識，請本土小牙醫了解政府的最大誠意。

未來是否會找各方坐下來談？邱泰源表示，大家都是很一心一意行醫，行醫是很辛苦的事情，自己也是行醫40年的「醫界老兵」，所有制度策略都希望增進全民健康、守衛人民健康、保障優良工作環境，各方意見衛福部一定悉心了解，若有需要更進一步溝通，都可以來安排。