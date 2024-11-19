為了更精確地估算國內禽畜的溫室氣體排放量，農業部畜產試驗所專門設計打造了一套先進的「畜禽呼吸室」，可以更精準量測畜禽腸胃道所產生的甲烷量；畜試所表示，這項設備對於提升量測數據的準確度和可靠性至關重要，未來可廣泛應用於碳排放相關的多個領域，如更新國家溫室氣體排放清冊、計算畜產品的碳足跡，以及提供減碳策略的基礎參考值。

畜試所表示，我國目標在2050年達到淨零轉型，農業部門各個產業莫不配合政策積極投入降低碳排的相關研究及措施。畜牧業排放的溫室氣體主要有甲烷（CH 4 ）及氧化亞氮（N 2 O）兩種，其中有一部分的甲烷來自畜禽的腸胃道，這些甲烷是由腸胃道中的微生物所合成。然而，量測畜禽所排放的甲烷並非易事，但這對於準確掌握國內碳排放量至關重要。

畜試所指出，因此所方參考了國外多家研究機構的經驗，並在此基礎上進行優化，設計兼顧動物福祉和自動化氣體量測功能的呼吸室，其中內建有完善的氣體循環系統與環控系統，可維持適合畜禽生長的溫度環境，並採用三面透明的隔板設計，讓動物能夠看到外部環境，減少因隔離而產生的緊張情緒，從而提升實驗的準確性和穩定性。

畜試所強調，這項創新設施的啟用，將樹立著我國在碳排評估和減碳技術上的新里程碑，不僅有助於提升國家溫室氣體排放數據的準確性，還能為農業及畜牧業提供減碳方案的科學依據，推動我國朝向2050淨零排放的目標邁進。