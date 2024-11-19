台灣健康聯盟籌備會日前發佈1項最新民調，有高達68.5％的民眾，認為四處飄散的煙味，已對他們的生活造成困擾及厭惡，30多人19日前往立院陳情，要求政府全面禁售紙菸，杜絕令人反感的煙味！

由台灣健康聯盟籌備會所發起的調查顯示，台灣社會目前吸菸率約為15％，但有68.5％的受訪者表示，經常被迫接觸或聞到殘留、飄散的煙味，來源包括住宅環境、路邊及娛樂場所等，「想躲都躲不掉」。

受訪民眾表示，二手煙味來自家人、同事等親近關係的人時，有些人雖感到不適，卻無法要求對方不要再抽，很多民眾選擇默默忍受，因為即便勸說也無效，女性最常遇到這樣的經驗。

30多人19日上午前往立院陳情，新北市家長志工教育成長協會前理事長何若萍直言，既然要杜絕生活煙味，她呼籲由政府宣示全面禁售紙菸，一勞永逸。

陳情民眾表示，二手煙味道不但令人作噁，還嚴重侵害國民健康，要解決這個問題就像是遇上火災，最快滅火的方式就是直接撲滅起火點，何若萍也表示，政府處理問題拐彎抹角，與其不斷提高菸捐，助長走私，造成更多菸稅流失，民眾生活仍充滿二手煙味，呼籲全面禁售紙菸，才是快速有效的辦法。

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