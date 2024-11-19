為提升醫療平權，守護收容人健康，台東縣東河鄉衛生所攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院，自10月24日起於泰源監獄啟動全國首例矯正機關遠距醫療專科門診服務。首波看診項目為皮膚科專科門診，截至11月14日，共計服務32人次。

泰源監獄目前收容逾1400名收容人，因地處偏遠、人員身分特殊，傳統戒護外診過程耗費大量資源，且又伴有高風險疑慮。

泰源監獄遠距皮膚專科門診服務，截至11月14日，共計服務32人次。（台東縣衛生局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

獄方指出，雖然監所內設有醫護室，但平日醫療服務仍需依靠東河鄉衛生所協助，加上收容人多數存在老化、藥癮史等罹患皮膚疾病風險因子，亟需專科醫療支援。

有鑑於此，台東縣衛生局積極協調，並獲中央健康保險署支持，成功與法務部矯正署及高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，於泰源監獄開設遠距皮膚科門診，開創矯正機關遠距醫療的嶄新模式。

東河鄉衛生所表示，泰源監獄皮膚科遠距醫療門診於每周四上午10時至11時，由高醫鄭詩宗及林聖堯醫師提供專業診療，雖然曾因颱風影響停診1次，但自開辦以來已服務32人次，並獲得獄方及收容人高度肯定。

東河鄉衛生所強調，將持續提供每周1次的遠距皮膚科門診服務，讓受刑人能享受醫學中心等級的健康照護，實現「高品質、可負擔」的醫療服務願景，為收容人健康守護再添一層保障。