新竹縣近5年汽車成長11％，居全國之冠，已高達25萬輛，隨著AI智慧園區發展，交通壅塞將日益嚴重，縣議員吳旭智19日質詢時以5615班次減班問題，認通勤與通學族的需求未被重視，提議整合大眾運具，交旅處長陳盈州指業者已找到司機，5615班次21日可恢復上午行駛2班次。

吳旭智針對竹客提前10月底停駛，接駛業者減班，許多學生無法準時抵達學校，認縣府應立即協調業者提供應急服務，解決現行班次不足及銜接問題。陳盈州會後接到業者回覆已經找到司機，5615上午6時20分次外，21日恢復6時50分班次。

縣議員吳旭智19日質詢認通勤與通學族的需求未被重視，提議縣府整合大眾運具。（羅浚濱攝）

吳旭智說，竹北市光明六路、縣政二路每天尖峰時期車流已達2300PCU（當量交通量），遠超道路負荷的1800PCU，隨著AI園區廠商持續進駐，明年預計車流量將再增加1000PCU，後年增為3500到3800PCU，若不採取有效措施，交通會更加惡化。

陳盈州表示，已啟動國1竹北交流道周邊智慧號控，勝利七街和勝利八街將會改成單行道，取消莊敬北路路邊車格，AI園區廠商也承諾開員工交通接駁車及彈性上下班等，長期則配合五楊延伸工程拓寬國1機車箱涵，提升整體車流運行順暢。

吳旭智認為竹縣交通不能淪為經濟發展的犧牲品，縣府應積極整合快捷公車、竹北市免費公車及園區接駁車的路線，與AI四大廠商合作推動公車、接駁車整合計畫，並鼓勵廠商認養贊助YouBike站點或車輛，公私協力化解AI園區交通壓力。

吳旭智認為，竹縣整合大眾運具成「無縫運輸網絡」，是未來低碳永續發展的基石，除能解決現有問題，也是交通轉型到城市升級的絕佳契機，更能讓竹縣成為全台交通公私協力的創新典範。

陳盈州表示，該處朝整合大眾運輸路網方向規畫，竹北市免公車營運仍未妥善，已和公所進行討論，並向中央爭取經費，希望明年能對公車路網優化，並整合共享機車和YouBike，期整合後讓大眾運具和綠色運具能無縫接軌。