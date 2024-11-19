環科主要產品為變壓器及電源供應器，終端應用以網通與5G通訊電源為主，並代工海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等，受到海用雷達代工客戶庫存調整影響，今年前3季營運陷入谷底，稅後虧損達8387萬元，每股淨損為0.66元，不過，近期美系網通客戶需求回溫重啟拉貨，環科營運開始回升。
目前環科網通產品涵蓋伺服器、路由器、交換器等，今年第4季美系網通廠客戶重啟拉貨，環科10月合併營收回升到3億元，從目前客戶訂單來看，環科預估，第4季將是今年全年高峰，但今年恐難轉虧為盈。
除網通產品見到春燕，車用部分，環科也有好消息，繼日系車廠之後，韓國車廠車用雷達模組可望於明年起出貨逐步放量，並於2026年大量出貨，自行車防撞雷達亦於今年第3季開始出貨美國最大自行車廠，電動自行車充電產品明年也有新案子，有機會於明年開始出貨，環科預估，明年車用產品佔比可望逾5%，成為公司營運重返成長重要動能。
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