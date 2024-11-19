由「台灣喜劇發源地」卡米地喜劇俱樂部主辦，第二屆台北喜劇節宣布即將於11月28日至12月8日盛大展開，今（19）日「台灣站立喜劇教父」卡米地喜劇俱樂部創始人張碩修率領「百靈果News」凱莉、「壯壯」陳彥壯、「達康.come」康康、「吉本興業：漫才少爺」三木奮、「月半窩」黃小胖、「23 COMEDY 」微笑丹尼等超過30位喜劇演員浩大助陣，國際級陣容包含來自日本、香港、波蘭、馬來西亞等演員也隔空以影片問候台灣觀眾，為期11天的演出活動屆時將集結52檔節目共87場演出，在台北6場地輪番上演，

張碩修興奮介紹，「這次發現很多國際客人購票，再加上今年擴大國際級演出，歡迎來參與這難得一見的喜劇盛會，不但讓國人可以看看台灣喜劇的風景，還能讓台灣喜劇演員好好展現台灣的實力與國際上交流，相信絕對是相當熱鬧的11天，保證笑破大家肚皮、欲罷不能！」

凱莉除了演出三場「All Star 不羈夜2024：激度不妥！」，還將聯合下水彼得、品喬、六塊錢、阿海與阿舜順帶來以做愛悲劇為題的節目「《愛愛悲劇王》愛情攻慾」，還暴雷洩漏將和壯壯分別擔任「卡米地沉浸性的劇場《卡米地導覽：你怎麼能不愛上stand up—沉浸式喜劇體驗》」的驚喜嘉賓，她搞笑說早期她都是講約炮，但自從結婚生子後，她笑說：「現在照理來說不能約了，只能講育兒！」產後剛滿3個月的她出席記者會狀態超好，透露懷孕前58公斤左右，懷孕期間胖到72公斤，但生完只掉2公斤，做完月子因為有餵奶跟運動再掉5、6公斤，現在差不多64公斤左右。透露還要再努力回復身材。

談到餵奶，凱莉表示餵母乳的2個月讓她相當焦慮，甚至已經意識到產後憂鬱的前兆，「就覺得自己被綁在那邊、好像在坐牢，但老公有接住我，告訴我沒關係、順其自然」。她大讚老公是神隊友，「他非常照顧我，而且又很仔細，其實我才是偏豬隊友的那個，但我包尿布會沒包好導致濕掉一片」，甚至她老公大部分幫忙顧晚上，讓她能夠好好休息，被問及會不會太甜蜜有二胎，她連喊3次：「不會！不會！不會！」但自爆很快就恢復和老公的親密生活，「我本來體質偏不孕，產後反而很認真的在避孕」。

《誰是被害者》大反派「壯壯」陳彥壯，被呱吉（邱威傑）選為最期待的表演之一，呱吉盛讚，「我覺得壯壯現場臨場反應跟演出能力，應該可以說是台灣最強的喜劇演員，最近他的臨場反應怎麼好像更強了，好像9分要變10分的感覺」。因此「壯壯」陳彥壯的演出經常是座無虛席，售票瞬間秒殺，他更受邀在台北喜劇節期間擔任《卡米地站立喜劇爭霸賽》的評審，身為前輩他分享喜劇演員需要具備的關鍵要素，「把喜劇這個概念完整的融進表演裡，自在徜徉在自己與觀眾一起堆疊出的笑聲海洋裡的人」。面對越來越多人想嘗試站立喜劇，他的建議也直接點破：「不要只是為了賺錢進入，也不要認為能在短時間內成為博恩！第二，挑戰自己、have fun先，其他都是其次。」

台灣漫才組合「達康.come」這次將有3檔節目包含「漫才OPEN MIC」、「Manzai In Taiwan 2024 – 漫才特別寄席」與「台日搞笑大亂鬥」，首次參與台北喜劇節的他們搞笑吐槽這回來參加的原因就是要抱怨一下「喜劇怎麼可以沒有漫才？」，「達康.come」康康說，「這次是受卡米地Social之邀，他也觀察到漫才圈參與的表演者越來越多了，有邀請我們當然要來參加。」他們也透露非常期待來自海外的表演者，像是馬來西亞BBK三大巨頭K少、嘉雯與盧卡斯的節目「南洋入侵」，「之前就聽說了，難得來台是一定要看的！」。