國民黨立委吳宗憲昨赴台北地方法院考察後發現，司法院查閱37名死刑犯卷宗的「法官評議簿」，其中30件均因超過年限已銷毀而不復存在，無法證明死刑犯審理過程中，法官是否判處「一致決」，30名死刑犯將可提起非常上訴後，未來恐賦歸社會。行政院長卓榮泰指出，法院應審慎評估未來受刑人應不應該在一定的保護中，不要對社會造成負面討論，並且卓榮泰認為應「從嚴來看」。

卓榮泰今天率內閣團隊赴立院報告「113年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。洪孟楷質詢時指出，有立委發現嚴重問題，現在37名死刑犯中，其中30人的判決評議簿因年代久遠不見或是超過時效被銷毀，將使死囚能提出非常上訴，進而可能要求回家，並要求卓榮泰是否可以承諾，即便進行非常上訴，但也絕對不允許在這個過程中讓37名死刑犯離開監獄。

國民黨立委洪孟楷。（本報資料照片）

卓榮泰回應，經過司法三審定讞，應該執行死刑的受刑犯應該都有相當的反社會性，或許有其個人精神上的問題，但其反社會性行為已經被法律所認定，而在憲判中提到要「一致決」。洪孟楷質疑，現在就是因為評議簿不見，無法證明「一致決」與否，才讓死囚可以提出非常上訴。

卓榮泰坦言，這個問題會牽扯到，死囚到底有沒有經過憲法法庭要求的程序。卓也說，此事決定權在法院，不過他認為依照現在社會氣氛，如果因為這個事情沒辦法認證過去履行憲判所要求的程序，從法律來看，應該要審慎評估，未來受刑人是否該處在一定的保護中，勿讓社會造成討論，他認為此事應該從嚴看待。

洪孟楷表示，他將提出相關修法，已經判決死刑定讞，即便未來可能翻盤或沒有一致決，也終身不得假釋，或無期徒刑的判決也終身不得假釋，行政院長同意嗎？卓榮泰強調，如果經過立法院的討論，也跟國人的共識有連結，如果法律這樣訂下來，那行政機關當然是依法行政，他也認為，應該考慮到社會的觀感。